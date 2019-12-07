Sistit nedir, belirtileri nelerdir? Sistit nasıl geçer?

Sistit mesane iltihabıdır. İltihap, vücudunuzun bir kısmının tahriş olduğu, kızardığı veya şiştiği yerdir. Çoğu durumda, sistitin nedeni idrar yolu enfeksiyonu (İYE) 'dir. Bir UTI bakteri mesaneye veya üretraya girdiğinde ve çoğalmaya başladığında gerçekleşir. Bu, vücudunuzda dengesiz hale gelen doğal olarak oluşan bakteri ile de olabilir. Bu bakteriler bir enfeksiyona neden olur ve iltihaplara neden olur.

SİSTİT NEDİR?

Sistit her zaman bir enfeksiyondan gelmez. Örneğin, bazı ilaçlar ve hijyen ürünleri de iltihaplanmalara neden olabilir.

SİSTİT TEDAVİSİ

Sistit tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Çoğu sistit vakası akuttur ya da aniden ortaya çıkar. İnterstisyel sistit vakaları kronik veya uzun vadelidir.

Sistit herkesi etkileyebilir, ancak en sık kadınlarda görülür.

SİSTİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sistit belirtileri şunları içerebilir:

sık idrara çıkma dürtüsü

mesaneni boşalttıktan sonra işemek için ısrar et

bulutlu veya güçlü kokan idrar

UTI ile birlikte kullanıldığında düşük ateş

idrarında kan

cinsel ilişki sırasında ağrı

basınç veya mesane dolgunluğu hissi

karın bölgesinde veya sırtında kramp

Mesane enfeksiyonu böbreklerinize yayılırsa, ciddi bir sağlık sorunu olabilir. Yukarıda listelenen belirtilere ek olarak, bir böbrek enfeksiyonunun belirtileri arasında şunlar bulunur:

mide bulantısı

kusma

sırt veya yan ağrısı

titreme

Ayrıca, idrarda ateş veya kan olmak üzere iki ek semptom kendi içinde sistit semptomları değildir. Bununla birlikte, böbrek enfeksiyonunun diğer belirtileri ile birlikte ortaya çıkabilir.

Böbrek enfeksiyonunuz olduğunu düşünüyorsanız hemen tıbbi yardım alın.

SİSTİT NEDENLERİ

Sistit türü nedenine bağlıdır. Sistitin olası nedenleri arasında şunlar vardır:

idrar yolu enfeksiyonu (İYE)

bazı ilaçlar almak

radyasyona maruz kalma

bir kateterin sürekli kullanımı

tahriş edici hijyen ürünleri

Sistit türleri

Sistit, akut veya interstisyel olabilir. Akut sistit aniden ortaya çıkan bir sistit vakasıdır. İnterstisyel sistit (IC), mesane dokusunun birçok katmanını etkileyen kronik veya uzun süreli bir sistit vakasıdır.

Hem akut hem de interstisyel sistitin çeşitli olası nedenleri vardır. Sistitin nedeni tipini belirler. Aşağıdaki sistit türleri şunlardır:

Bakteriyel sistit

Bakteriyel sistit, bakteriler üretra veya mesaneye girdiğinde ve bir enfeksiyona neden olduğunda ortaya çıkar. Bu normalde vücudunuzda büyüyen bakteri dengesiz hale geldiğinde de sonuçlanabilir. Enfeksiyon mesanenizde sistite veya iltihaplanmaya yol açar.

Mesane enfeksiyonu tedavisinde önemlidir. Enfeksiyon size böbreklerinizi yayarsa, ciddi bir sağlık sorunu olabilir.

İlaç kaynaklı sistit

Bazı ilaçlar mesanenin iltihaplanmasına neden olabilir. İlaçlar vücudunuzdan geçer ve sonunda idrar sisteminden çıkar. Bazı ilaçlar mesanenizi vücudunuzdan çıkarken tahriş edebilir.

Örneğin, kemoterapi ilaçları siklofosfamid ve ifosfamid sistite neden olabilir.

Radyasyon sistit

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek ve tümörleri küçültmek için kullanılır, ancak sağlıklı hücrelere ve dokulara da zarar verebilir. Pelvik bölgede radyasyon tedavisi mesanenin iltihaplanmasına neden olabilir.

Yabancı cisim nedeni ile oluşan sistit

İdrarın mesaneden salınmasını kolaylaştırmak için kullanılan bir tüp olan bir kateterin sürekli kullanımı bakteriyel enfeksiyon riskinizi artırabilir ve idrar yolundaki dokulara zarar verebilir. Hem bakteri hem de hasarlı dokular iltihaplanmaya neden olabilir.

Kimyasal sistit

Bazı hijyen ürünleri mesanenizi tahriş edebilir. Sistite neden olabilecek ürünler:

spermisit ile diyafram kullanımı

kadınsı hijyen spreyleri

köpük banyosu kimyasalları

Diğer koşullarla ilişkili sistit

Bazen sistit, diğer tıbbi durumların bir belirtisi olarak ortaya çıkar, örneğin:

diyabet

böbrek taşı

HIV

genişlemiş prostat

omurga sakatlıkları

SİSTİT TEDAVİSİ

Sistit için en iyi ilaç

Antibiyotikler bakteriyel sistit için yaygın bir tedavi yöntemidir. İnterstisyel sistit ayrıca ilaçla tedavi edilebilir. İnterstisyel sistit tedavisi sebebine bağlıdır.

Ameliyatlar

Cerrahi sistit tedavisi yapabilir, ancak doktorun ilk tercihi olmayabilir. Kronik durumlar için daha yaygındır. Bazen ameliyat yapısal bir sorunu onarabilir.

Evde bakım

Evde bakım tedavileri rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir. Yaygın yöntemler:

karnınıza ya da sırtınıza ısıtma yastığı uygulama

ibuprofen ve asetaminofen gibi reçetesiz satılan ağrı kesiciler

pelvik bölgeyi temizlemek için sitz banyoları

Bazen evde sistit semptomlarını ilaç almadan da yönetebilirsiniz. Bunlar, bir UTI'yi tedavi etmek için gerekliyse antibiyotiklerin yerini almamalıdır.

Yaygın ev tedavisi yöntemleri:

kızılcık suyu veya tabletler

çok fazla sıvı içmek

pamuklu iç çamaşırı ve bol elbise giymek

Şüphelendiğiniz yiyecek veya içeceklerden kaçınmak semptomlarınızı daha da hafifletir

Alternatif terapiler

Sistit için cerrahi olmayan başka yöntemler de var. Bazen mesanenin su veya gazla gerilmesi semptomları geçici olarak iyileştirebilir.

Sinir stimülasyonu banyo ziyaretlerinin sıklığını düşürebilir ve pelvik ağrıyı hafifletebilir. Radyasyon veya kemoterapinin neden olduğu sistit için ilaç, mesanenin yıkanmasına yardımcı olabilir.