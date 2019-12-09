Haberler Sağlık Haberleri Bu karışım hızla zayıflatıyor!

Bu karışım hızla zayıflatıyor! Sık sık kilo alıp verenlerin en büyük şikayeti vücutlarında meydana gelen bozulmalardır. Kısa süreli diyetler bazen geçici çözüm sunsa da kilo problemi uzun vadede çözülecek bir sorundur. Dr. Yegane Koulıeva Özcan, zayıflamak için gıdanın çeşidinden ziyade günün hangi saatinde tüketildiğinin önemini vurgulayarak zayıflamak isteyenlere en etkili karışımlardan birinin tarifini verdi. İşte hem sağlıklı hem kalıcı kilo vermek isteyenlere mucizevi karışım ve kilo problemiyle ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 9.12.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 15:40