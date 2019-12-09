Çağın hastalığı: Obezite!

Yanlış beslenme ve hareketsizliğin tetiklediği obezite; kanser, kalp, şeker başta olmak üzere pek çok hastalığa da neden oluyor. Hazır gıda, meşrubat ve unlu mamul tüketiminin yanı sıra son yıllarda görülen obezite artışında bilgisayar, telefon ve televizyon ile fazla vakit geçirmek, hareketsizlik en önemli faktörler arasında.
Giriş Tarihi: 9.12.2019 16:28Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 17:13
Obeziteden korunmak mümkün mü, kimler tehdit altında, cerrahi operasyon çare mi? Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Uğur Deveci obeziteyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.