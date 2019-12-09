Tendinit belirtileri nelerdir? Tendinit nasıl geçer?

Tendinit, bir diğer adı ile Tenisçi dirseği, tekrarlayan bir faaliyetin neden olduğu aşırı bir yaralanmadır. Raket sporlarında yaygın olmasına rağmen, özellikle ressamlar, marangozlar ve tesisatçılar arasında işyeri yaralanmalarında da görülebilir. Herhangi bir tendonda tendinit rahatsızlığı gelişebilir, ancak omuz, diz, dirsek, topuk veya bileğinizde bu rahatsızlığın ortaya çıkma ihtimali daha yüksektir.

TENDİNİT NEDENLERİ

Tendinitin en yaygın nedeni tekrarlayan harekettir. Tendonlar, tekrar tekrar belirli bir hareket yapmanıza yardımcı olur. Spor esnasında ya da iş yaparken aynı hareketi pek çok kez tekrarlarsanız tendinit gelişebilir. Dahası, spor yaparken bir hareketi yanlış yaparsanız tendinit riski artar.

Tendinit ayrıca şunlardan da kaynaklanabilir:

hasar

yaşlanma

diyabet veya romatoid artrit gibi bazı hastalıklar

bazı antibiyotikler (Levaquin gibi kinolonlar)

Tenis, golf, bowling veya basketbol gibi belirli sporlara katılan sporcular için tendinit riski daha yüksektir. İşiniz fiziksel çaba gerektiriyorsa, havai kaldırma veya tekrarlayan hareketler veya görevler gerektiriyorsa, daha yüksek bir risk altında olabilirsiniz.

TENDİNİT BELİRTİLERİ

Tendinit ağrısı, genellikle etkilenen alan veya eklem çevresinde konsantre donuk bir ağrıdır. Yaralı bölgeyi hareket ettirdiğinizde artar. Bölge daha yumuşak olacak ve birileri dokunursa acı hissedeceksiniz.

Bölgeyi hareket ettirmeyi zorlaştıran bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Ayrıca biraz şişme olabilir.

Tendinit belirtileri ortaya çıktığı takdirde, bölgeyi dinlendirerek ve buz uygulayarak bir süre bekleyin. Birkaç gün dinlendikten sonra durumunuz düzelmezse, doktorunuza görünmeniz tavsiye edilir.

TENDİNİT NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Randevunuzda doktorunuz tıbbi geçmişinizi soracak ve ağrının yoğunlaştığı bölgeyi fiziksel olarak muayene edecektir. Ayrıca hassasiyetinizi ve hareket alanınızı da inceleyeceklerdir.

Doktorunuza aşağıdakiler ile ilgili bilgi vemelisiniz:

acı çeken bölgeye yakın zamanda veya geçmiş yaralanmalar

geçmiş ve şimdiki spor ve fiziksel aktiviteleriniz

önceden teşhis edilmiş herhangi bir tıbbi durum

Tüm reçeteli ilaçlar, reçetesiz ilaçlar ve aldığınız bitkisel takviyeler

Doktorunuz sadece fizik muayene ile tanı koyamazsa, ek testler isteyebilir. Bunlar şunları içerebilir:

Röntgen

MR taramaları

Ultrasona girmek

TENDİNİT EGZERSİZLERİ NELERDİR, NASIL YAPILIR

Yumruk sıkmak

Zayıf tutuş gücü, tenisçi dirseğinin (tendinitin) sık görülen bir belirtisidir. Ön kol kaslarını inşa ederek kavrama kuvvetinin arttırılması, günlük aktiviteler gerçekleştirme yeteneğinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Ön kolunuz masada dururken oturun.

Elinizde toplanmış bir havlu veya küçük bir top tutun.

Havluyu elinizde sıkın ve 10 saniye bekleyin.

Bırakın ve 10 kez tekrarlayın. Bir setin ardından kol değiştirip diğerine geçebilirsiniz.



Havlu bükmek

Gerekli ekipman: el havlusu

İki elinizle bir havluyu tutarak sandalyeye oturun, omuzlarınızı gevşetin.

Havluyu iki elinizle ters yöne çevirerek suyunu sıkıyormuş gibi döndürün.

10 kez tekrarlayın, ardından diğer yönde 10 kez daha tekrarlayın.

TENDİNİT HASTALIĞINA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Tendinit hastalığına hangi bölüm bakar sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğer böyle bir rahatsızlıkta süpheleniyorsanız bir an önce doktora başvurmalısınız. Tendinit hastalığına Ortopedi ve Travmatoloji bakar.

