Adet gecikmesi en fazla kaç gün normaldir? Adet kaç gün gecikirse tehlikelidir?

Adet gecikmesi, hamileliğin en belirgin belirtilerinden bir tanesidir. Dolayısıyla adeti geciken bir kadının aklında, ilk olarak hamilelik şüphesi uyanır. Bu konuda en sık yapılan araştırmaların başında 7-10 günlük adet gecikmesi hamilelik belirtisi mi sorusu gelse de bu soruna yol açabilecek pek çok faktör mevcuttur. Gecikmenin varlığından söz edebilmek için ise öncelikle kaç günde bir adet görülür sorusunun yanıtı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

NORMAL ŞARTLAR ALTINDA KAÇ GÜNDE BİR ADET GÖRÜLÜR?

Hormonal bir problemi olmayan, stres, depresyon, düzenli ilaç kullanımı, sigara ve alkol tüketimi gibi faktörlerden uzak bir kadının normal şartlar altında 21-35 gün arasında adet görmesi beklenir. Kişiden kişiye ve çeşitli durumlar dolayısıyla değişkenlik göstermesi mümkün olan bu süreçte, ergenlik ve menopoz dönemlerinde farklılık yaşanabilir.

ADET GECİKMESİ EN FAZLA KAÇ GÜN NORMALDİR?

Ergenlik ve menopoz dönemlerinin yanı sıra her kadının yılda 1-2 kez adet gecikmesi problemi ile karşı karşıya kalması normal karşılanır. Fakat bu sorunun kronik bir hal alması ya da gecikmenin aşırı derecede uzun sürmesi hamilelik veya başka bir durumun varlığının habercisidir. Böyle durumlarda genel olarak doktora başvurmaya gerek görülmese de vücutta bir anormallik olduğunun bilincinde olunmalı ve konuyla ilgili mutlak suretle doktor görüşü alınmalıdır.

Çoğu kadın 28 günde bir adet görür. Fakat bu periyot kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir, 35 güne kadar çıkabilir. Buradan yola çıkarak bir önceki adetin üzerinden 40 gün geçmiş olması halinde acil olarak bir jinekoloğa başvurulması önerilir.

ADET GECİKMESİ NE ZAMAN TEHLİKELİDİR?

Regl periyodunda yılda 2 seferden fazla gecikme yaşanıyor ve gecikme ile birlikte ağrı, acı gibi problemler yaşanıyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Adet kanamasının 10 gün kadar gecikmesi, hormonal, fiziksel ve ruhsal pek çok problemin habercisi olabilir. Dolayısıyla böyle bir durumda doktora başvurmak için geç kalınmaması önerilir.