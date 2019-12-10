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rahatsızlıklarının 10 belirtisi

rahatsızlığı toplumda çok sık görülmesine rağmen belirtileri geç fark edilen bir rahatsızlıktır. İşte böbrek rahatsızlıklarının 10 önemli belirtisi

Giriş Tarihi: 10.12.2019 22:27 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 22:28
Böbrek rahatsızlıklarının 10 belirtisi

Kronik hastalığı toplumda çok yaygın olan aynı zamanda da geç fark edilen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde pek çok kişi bu hastalığın farkında değildir. Yapılan araştırmalara göre kronik böbrek hastalarının sadece yüzde 10 bu rahatsızlığın farkındadır. Kronik böbrek hastalığı olanlar genellikle böbrek rahatsızlığını hastalığın son evrelerine gelindiğinde fark ederler. Böbrek rahatsızlığı doktorun teşhisi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olmasına rağmen kendinizde fark ettiğiniz bazı durumlar hastalığın habercisi olabilir.

BU BELİRTİLER ŞÖYLE SIRALANABİLİR:

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Böbrek rahatsızlıklarının 10 belirtisi
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