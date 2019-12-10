Böbrek rahatsızlıklarının 10 belirtisi

Kronik böbrek hastalığı toplumda çok yaygın olan aynı zamanda da geç fark edilen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde pek çok kişi bu hastalığın farkında değildir. Yapılan araştırmalara göre kronik böbrek hastalarının sadece yüzde 10 bu rahatsızlığın farkındadır. Kronik böbrek hastalığı olanlar genellikle böbrek rahatsızlığını hastalığın son evrelerine gelindiğinde fark ederler. Böbrek rahatsızlığı doktorun teşhisi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olmasına rağmen kendinizde fark ettiğiniz bazı durumlar hastalığın habercisi olabilir.

BU BELİRTİLER ŞÖYLE SIRALANABİLİR: