Menenjit belirtileri nelerdir? Menenjit aşısı ne zaman yapılır?

Daha çok virüs ve bakterilerin sebep olduğu menenjit beyin ve omurilik zarının iltihaplanması olarak kabul edilir. Baş ağrısı, kusma ve ateş en belirgin belirtileri arasında yer alır. Her çağda insanda görülse de en çok bebeklerde görülür. Burada en merak edilen durumlardan bir tanesi bulaşıcı olup olmadığıdır. Menenjit bulaşıcı bir hastalıktır ve öksürme, hapşırma, öpüşme gibi durumlarla bulaşabilir. Birçok tedavi yöntemi vardır ve çok detaylı incelenmesi gerekmektedir. Peki; menenjit tedavisi nasıl yapılır, neden olur? Menenjit nasıl bulaşır ve aşısı ateş yapar mı? İşte tüm bilgiler!

MENENJİT NEDİR?

Omurilik ve beyni çevreleyen zarın iltihaplanması olarak tanımlanan menenjit tehlikeli bir hastalıktır. Acil müdahale gerektiren bir hastalık olup mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. En bariz belirtileri; ateş, kusma ve baş ağrısı olup bulaşıcı bir hastalıktır. Virüsler ve bakterilerin sebep olduğu menenjit en çok bebeklerde görülür ancak her yaşta insanda da görülme olasılığı fazladır. Menenjit aşısı bu duruma engel olabilmektedir ancak çocukluk dönemi ve sonrasında yapılan aşılar bu hastalığa neden olan enfeksiyonların çoğuna karşı koruma sağlamaktadır.

MENENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

1.Baş ağrısı, kusma ve ateş

2.Ense sertliği, uykuya düşkünlük

3.Havale geçirme, konsantrasyon bozukluğu

Yenidoğan bebeklerdeki menenjit de benzer belirtiler gösterirken ekstra olarak; sürekli ağlama, bıngıldakta kabarıklık, bebeğin vücudunda sertlik oluşu.

MENENJİT NEDENLERİ NELERDİR?

En bariz etkisi virüslerdir. Sonrasında ise parazit ve bakteriler olarak görülür.

Pnömokoklar: Yetişkinlerde ve küçük çocuklarda görülür. Sinüzit ve zatürreye neden olur. Menenjit aşısı ile önlenmesi mümkün olup ülkemizde de aşı uygulaması yapılmaktadır.

Meningokoklar: Sık görülen bir menenjit türüdür. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülür. Bakterilerin sebep olduğu türdür ve enfeksiyon yapar. Kalabalık ortamlarda daha çabuk bulaşır; örneğin öğrenci yurtları, yatılı okullar gibi. Bu türde de aşı ile hastalık önlenebilir.

Listeria: Besinlerle bulaşabilir. Aynı zamanda yaşlılar, yeni doğanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda mikroba ve enfeksiyona neden olurlar. Ancak bazı durumlarda öldürücü ya da çok tehlikeli olabilmektedir.

MENENJİT NASIL BULAŞIR?

Kişide bulunan virüs ve bakteriler ile diğer bir kişiye bulaşmaktadır. Bunlar; hapşırma, öksürme, öpüşme, ortak eşya kullanımı.

MENENJİT TEDAVİSİ

Menenjit belirtileri gösteren hastalar öncelikli olarak mutlaka doktora başvurmalıdır. Bu belirtilerin yoğun olduğu hastalar hastaneye yatırılır ve beyninden omurilik sıvısı alınır. İnce bir iğne ile bel kısmındaki omurgaların arasından alınan sıvının incelenmesi ise teşhis konulmaktadır. Bakteriyel menenjit hastalığının tedavisinde antibiyotikler kullanılırken diğer viral olanlarda ise kendiliğinden iyileşme gösterilir ya da antiviral tedaviye ihtiyaç duyulur.

MENENJİTTEN KORUNMA YOLLARI

Kişiler hijyene çok dikkat etmelidir. Sık sık eller yıkanmalı, öksürme ya da hapşırma durumlarında ağız kapatılmalı ve özenle dikkat edilmelidir. İyi pişirilmiş yiyecekler yenmeli ve mutlaka temiz olmalıdır.

MENENJİT AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

Çocukluk çağında belirli periyodlarla aşı yaptırılır. Sonrasında ise doktorun onayladığı şekilde aşı periyodları devam etmektedir. Aynı zamanda doktor tarafından uygun görülen yakın temaslı kişilere antibiyotik verilir.

Ülkemizde ise sadece risk gruplarına yapılmaktadır. Aynı zamanda kalabalık ve tehlike ortamı yaratacak bölgelerdeki vatandaşlara da uygulanır.