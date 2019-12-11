Safra kesesi taşı belirtileri nelerdir? Safra kesesindeki taş nasıl düşürülür?

Ciddi sağlık problemlerine yol açan ve hiç beklenilmeyen anlarda ortaya çıkan safra kesesi taşları kimi zaman ağrılı bir durum iken kimi zaman hiç ağrı belirtisi göstermez. Safra kesesinde oluşan taşlar, kanalları tıkar ve iltihaplanmaya yol açar. Bu durumda safra kesesi taşlarının tedavi edilmesi gerekmektedir. Özellikle yağlı yiyecekler bu durumu çabuk etkiler. Belirti vermediği gibi bazı durumlarda bariz belirtileri de bulunmaktadır. Peki; safra kesesi taşı neden olur? İşte konu ile ilgili tüm bilgiler!

SAFRA KESESİ TAŞI BELİRTİLERİ

Safrada oluşan tortuların oluşturduğu safra kesesi taşı ciddi bir rahatsızlıktır. Taşların büyüklüğü ve sayısı buradaki önemli bilgidir. Herhangi bir durum geliştirmeyeceği gibi tam tersi de olabilir. Acil durumlar olmadığı sürece fark edilmeyebilir. Kanalların tıkanması sonucu oluşan taşların boşaltılması gerekmektedir. Ancak hastalığın sürdüğü esnada taşın ana safra kanalına düşmesi ciddi bir sıkıntı yaratır ve sorunlu bir sürece girilir. En büyük belirtileri arasında; bulantı, kusma ve kimi durumlarda da ateş görülmektedir. Burada en önemli etken enfeksiyon kapılmaması durumudur. Enfeksiyon bu hastalığı ileri boyutlara taşımaktadır.

SAFRA KESESİ TAŞI TANISI NASIL KONUR?

Acı ve ağrı olmadığı zamanlarda, kan, idrar ya da ultrason ile yapılan muayenelerde ortaya çıkmaktadır. Yapılan bu tetkikler sonucunda yüzde yüze yakın teşhise ulaşılabilmektedir.

SAFRA KESESİ TAŞI TEDAVİSİ

Safra kesesi taşı tedavisinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. En bilinen yöntem; laparoskopik ameliyatlardır. Çok az kısmı açık ameliyat ile gerçekleştirilir. Açık ameliyatın sebebi karın içindeki önceden geçirilmiş ataklara ya da ameliyatlara bağlı yapışıklıklardır. PTK ya da ERCP diğer tedavi yöntemlerinden bir tanesidir.

Safra kesesi taşı hastası olanlar; doktor kontörlünde bir süre muayene olmaya devam etmeli ve safra kesesi taşı ilaçlarını kullanmalıdır. Bazen ağır bazen hafif ataklar seyrettiğinden duruma göre tedavi süreci uzalır ya da kısalır. Bazen batı ataklar kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu yüzden çok dikkat edilmesi gerekmektedir.

SAFRA KESESİ AMELİYATI SONRASI İYİLEŞME

Bu ameliyat ciddi olarak görülse de normal bir ameliyat kadar etkilidir. Burada hastanın durumu ve ağrısına göre değişkenlik göstermektedir. Safra kesesi ameliyatı olanlar ameliyattan sonra gündelik hayatlarına istedikleri şekilde ve hızda dönebilirler.

SAFRA KESESİ TAŞI NEDEN OLUR?

Safra kesesi taşlarının oluşmasında birden çok etken vardır. Bunlardan bazıları; safra yolu tıkanıklıkları, kan hastalıkları gibi durumlardır. Aynı zamanda yağlı yiyecekler bu durumu fazlasıyla etkiler. Yaşın ilerlemesi ile birlikte ortaya çıkan bazı hastalıklar da riski arttırır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülmektedir. Genetik faktörler de bu duruma etkendir.