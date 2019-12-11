Sıtma belirtileri nelerdir? Sıtma neden olur, nasıl geçer?

Parazit taşıyan sivrisineklerin beslenmesi sırasında insana geçen enfeksiyon hastalığı olarak bilinen sıtma oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Ülkemizde de yaygın görülen bir hastalık olup Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yerli sıtmanın bulaşıcı olma özelliği sona ermiştir. Genel olarak ülkemizin dışındaki vakalar bilinmektedir. Her türlü tehlikeli ve bulaşıcı olma özelliği barındıran bu hastalık seyahat hastalığı olarak bilindiğinden ülkemize de düzensiz göçmenler ya da dışarıdan gelen vatandaşlar tarafından daha yoğun bulaştırılmaktadır. Peki; sıtma tedavisi nasıl yapılır? Sıtma tutması nasıldır?

SITMA NEDİR?

Malarya olarak da bilinen dişi anofel cinsi sivrisineklerde bulunan parazitlerin insanları ısırması sonucu ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Ateş ve titremeye neden olan yaygın bir hastalık olarak bilinir. Tedavisi mümkün olsa da bulaşıcılık riski yüksek olduğundan ciddi problemlere de yol açmaktadır. Uzun zamandır var olan ve bilinen bir hastalıktır. Yerli sıtma Bakanlık'ın yürüttüğü çalışmalar sonucunda ülkemizde sona erdirilmiş olup bu konuda başarılı çalışmalar elde edilmiştir.

SITMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sıtma, ateşli bir hastalıktır ve sivrisineğin ısırması sonucu bulaşır. Belirtileri ortalama 7 gün içerisine kendini gösterir. En bariz belirtileri ilk bir hafta içinde çıkan sıtma hastalığı belirtileri şunlardır;

1.Ateş, titreme ve terleme

2.Bulantı, kusma, kas ağrısı

3.Halsizlik, yorgunluk ve grip benzeri belirtiler

Sıtma hastalığı bazı durumlarda çok ciddi olabiliyorken bazı durumlarda ise normal seyir gösterir. Ciddi olan durumlarda acil müdahale gerektirir ve tıbbi bir durum oluşur.

SITMA NEDEN OLUR?

Plasmodium adıyla bilinen bir parazit olan sıtmaya neden olmaktadır. Ancak bu parazitin birden fazla türü bulunmaktadır. Sadece 5'i sıtmaya neden olmaktadır. Bu parazit dişi anofel sivrisineğinden bulaşır ve genellikle geceleri ya da hava karardığında insanları ısırır. Böyle bir durumda kişinin kan dolaşımına girer ve virüs yayılır.

SITMA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Malarya adı verilen sıtma hızlı bir şekilde tedavi edilir ve çoğu insan iyileşir. Ancak bu hastalığa yakalanmamak adına sıtma karşıtı aşılar bulunmaktadır. Aynı zamanda doktorun söylediği sıtma ilaçları mutlaka kullanılmalı ve tedavi aksatılmamalıdır. Burada bazı durumlar önem taşır. Bunlardan bazıları;

1.Sıtmanın türü

2.Sıtmaya yakalanılan yer

3.Hamile olup olunmadığı

4.Bulguların ağırlığı

SITMA TANISI VE TEDAVİSİ

Sıtma belirtisi gösteren hastalar mutlaka doktor kontrolünden geçmelidir. Ateşli ve bulaşıcı bir hastalık olduğundan tehlike arz etmektedir. Erken tanı ve tedavi her hastalıkta olduğu gibi sıtma hastalığında da hayat kurtarmaktadır. Seyahat hastalığı olarak bilindiğinden özellikle yolcular için tanı, tedavi ve korunma önem taşır.

SITMADAN KORUNMA

Sıtmadan korunmak için en başlıca şey; sıtma ilaçlarıdır. Yüzde yüz koruma sağlamaz ancak hastalığın büyük oranında bir düşüş gözlenmektedir. Özellikle seyahat eden kişiler bu hastalığa yakalanmadan bu tedavi edici ve hastalık engelleyici ilaçlardan ya da sıtma aşısından yararlanması gerekmektedir ki diğer sağlıklı bireylere bulaşmasın, kendilerinin de hastalık kapması engellenmiş olsun.