Vertigo hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Vertigo nasıl geçer?

Vertigo belirtileri kendisini en çok kişide denge kaybına yol açmasıyla gösterir. Bu hastalık bazı ilaçlarla semptomları azaltılabilmekle beraber kişiler internet üzerinden vertigo hastalığı nedenleri şeklinde araştırmalar gerçekleştiriyor. Birçok farklı durumlarda ortaya çıkabildiği bilinen rahatsızlık ile ilgili tüm detayları bu başlık altında topladık. Peki, Vertigo belirtileri nelerdir? Tedavisi ve nedenleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

VERTİGO NEDİR?

Vertigo, sanki odanın ya da çevrenin, insanın etrafındaki dairelerde döndüğü gibi, dönmenin dönmesi hissidir. Birçok kişi, yükseklik korkusu tanımlamak için bu terimi kullanır, ancak bu doğru değildir. Vertigo, bir kişi büyük bir yükseklikten aşağıya baktığında gerçekleşebilir, ancak bu genellikle iç kulaktaki veya beynindeki problemler nedeniyle oluşan geçici veya devam eden baş dönmesi büyülerini ifade eder. Bu bir hastalık değil, bir semptomdur. Birçok farklı durum baş dönmesine neden olabilir. Baş dönmesi olan bir kişi başı veya etrafındaki boşluk hareket ediyor veya dönüyormuş gibi hissedecektir.

VERTİGO BELİRTİLERİ

Vertigo bir semptomdur, ancak diğer semptomlarda da ortaya çıkabilir veya birlikte ortaya çıkabilir.

Denge problemleri, baş dönmesi, hareket hastalığı hissi, mide bulantısı ve kusma, kulak çınlaması, kulak çınlaması, kulakta dolgunluk hissi, baş ağrıları, Gözlerin kontrolsüz bir şekilde hareket ettiği nystagmus, genellikle bir yandan diğer yana, Çeşitli durumlar genellikle iç kulakta bir dengesizlik veya merkezi sinir sistemi (CNS) ile ilgili bir problem içeren vertigoya neden olabilir.

VERTİGO NEDEN OLUR?

Vertigoya yol açabilecek durumlar aşağıdakileri içerir. Bu hastalık, bir enfeksiyon iç kulak labirentinde iltihaplanmaya neden olduğunda ortaya çıkabilir. Bu alanda vestibulokoklear sinir bulunur. Bu sinir beyne kafa hareketi, pozisyon ve ses hakkında bilgi gönderir. Baş dönmesi baş dönmesi dışında, labirentli bir kişi işitme kaybı, kulak çınlaması, baş ağrısı, kulak ağrısı ve görme değişiklikleri yaşayabilir. Vertigonun psikolojik nedenleri de bulunabilir örneğin yüksek stresli ortamlarda çalışmak tetikleyicidir.

Bir enfeksiyon, vestibüler sinirin iltihabı olan vestibüler nörite yol açar. Labirentite benzer, ancak bir kişinin işitmesini etkilemez. Vestibüler nörit, bulanık görme, şiddetli bulantı veya dengesizlik hissi eşliğinde vertigoya neden olur. Kesin nedeni belirsizdir, ancak kan damarı daralmasından, viral bir enfeksiyondan veya bir otoimmün reaksiyondan kaynaklanabilir. Bazı ailelerde çalıştığı anlamına gelen genetik bir bileşen de olabilir. Sonuç olarak, beyin bir insanın pozisyonu hakkında yanlış bilgi alır ve sonucunda baş dönmesi oluşur. İnsanlar genellikle 60 saniyeden az süren vertigo dönemleri yaşarlar, ancak bulantı ve diğer birçok belirti de ortaya çıkabilir.

Vertigo ayrıca şöyle de olabilir:

Migren baş ağrıları

Kafa travması

Kulak ameliyatı

İç kulak sıvısı, orta kulak ile iç kulak arasındaki iki zardan herhangi birinde bir yırtılma nedeniyle orta kulağa sızdığı zaman perilifatik fistül

Kulak içinde veya çevresinde zona (herpes zoster oticus)

Oto skleroz, orta kulak kemiği büyüme sorunu işitme kaybına yol açtığında

Frengi

Kas zayıflığına yol açan atak

İnme veya geçici bir iskemik atak.

Serebellar veya beyin sapı hastalığı

İç kulağa yakın vestibulokokl siniri üzerinde gelişen iyi huylu bir büyüme olan akustik nöroma

Çoklu skleroz

Uzun süreli yatak istirahati ve bazı ilaçların kullanılması da baş dönmesine neden olabilir.

Vertigo'nun kendisi mutlaka kalıtsal değildir, ancak genellikle çeşitli koşulların ve sendromların bir belirtisidir.

Bunlardan bazıları spesifik genetik faktörleri içeriyor gibi görünmekte ve ailelerde akabilmektedir. Bir kişinin tekrarlayan vertigo varsa, kalıtsal veya genetik bir bileşeni olabilir. Bilim adamları vertigo ile ilgili çeşitli koşulların genetik profilini araştırıyorlar.

Vestibüler migren vertigo içerebilir. Bu durumla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

VERTİGO TEDAVİSİ

Bazı vertigo tipleri tedavi olmadan çözülür, ancak bir kişinin altta yatan bir problem için tedaviye ihtiyacı olabilir. Örneğin, bir doktor bakteriyel bir enfeksiyon için antibiyotik veya zona hastalığı için antiviral ilaçlar verebilir. Bazı semptomları giderebilecek ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçlar arasında hareket rahatsızlığı ve mide bulantısını azaltmak için antihistaminikler ve anti emetikler bulunur. Diğer tedaviler etkili değilse cerrahi gerekebilir. BPPV ve akustik nöroma bunun uygun olabileceği iki durumdur.

Antihistaminikler eczanelerden satın alınabilir. Vertigo atağında ne yapılmalı sorusu bu hastalığa sahip olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vertigo atakları sırasında kişilerin doktorun kendisine verdiği ilaçları düzenli olarak alması ve dinlenmesi gerekmektedir. Bu durumlarda mümkün olduğu kadar ayağa kalkmamak gerekir. Vertigo tedavisinde uygulanan egzersizler de bulunmaktadır bunlar doktor tavsiyesiyle yapılabilir.

Vertigo hastalığı tehlikeli midir?

Vertigo hastalığı tehlikeli olmasa da kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürmektedir. Bu nedenle mutlaka tedavi olmak gerekir.