Renk körlüğü belirtileri nelerdir? Renk körlüğü testi nasıl yapılır?

Renkleri ve gölgelerini algılamakta zorluk yaşayan ya da renklerin ayrımını yapamayan kişiler renk körüdür. Erkeklerde daha fazla görülmektedir ancak kadınlarda görülme oranı da oldukça fazladır. Bu hastalığın sebebi; retinada olan pigment eksikliği ya da eksiklikten ziyade bu durumun hiç olmamasıdır. Kişi renk ayrımını yapamaz ve çoğu rengin gerçek tonunu anlayamaz. En çok görülen tipi kırmızı ve yeşilin ayırt edilememesi durumdur. Peki; renk körlüğü tedavisi nasıl yapılır? Renk körlüğü lensi nedir?

RENK KÖRLÜĞÜ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Erkeklerde daha fazla görülürken kadınlarda da görüldüğü gözlemlenmiştir. Bu durum kimi zaman kalıtsal değilken kimi zaman da kalıtsal olabilmektedir. Bazen kullanılan ilaçlar ya da retinadaki bozukluk da renk körlüğüne sebep olabilir.

RENK KÖRLÜĞÜ BELİRTİLERİ

Renklerin ayrımının zor olduğu renk körlüğünde bazı renkler hiç algılanmaz ya da farklı biçimde algılanır. Örneğin; kırmızı, yeşil, sarı ve turuncu aynı şekilde algılanır. Bu özellik kişilerde doğuştan olduğundan zamanla belirli tonları ayırabilecek hale gelirler. Bazı durumlarda ciddi olabilecek bir hastalıktır. Görüş bozukluğu böyle durumlarla ilerleyici hale gelebilir ve hasta kişi en sonunda her şeyi siyah beyaz olarak görebilir. Burada tehlike devreye girer. Hastalık burada ciddi hale gelmektedir. Çoğu kişi hastalığı ilerlediği için işini yapamaz hale gelmektedir. Bu açıdan tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Sürücülük ya da denizcilik gibi iş sahipleri renk ayrımı yapılmadığı için sağlıklı olarak yapamazlar.

RENK KÖRLÜĞÜ NASIL TESPİT EDİLİR?

Göz doktorları renk körlüğünü tespit edebilmektedir. Ailesinde ya da geçmişinde renk körlüğü bulunan kişiler ya da nesnelerin, eşyaların renk ayrımını yapamayan kişiler bu açıdan tedavi edilmesi gereken kişilerdir. Doktor kontrolünde de ortaya çıkabilmektedir.

RENK KÖRLÜĞÜ TEDAVİSİ

Kalıtsal renk körlüğü hastalarının tedavi şansı yoktur. Görme oranının düşmesine bağlı olarak renk körlüğü bir oranda düzeltilebilir hale gelebilir ya da ilerlemesi durdurulabilir. Renk körlüğü kimi duruma göre zararsız, kimi durumda ise kişiye oldukça sıkıntı veren bir hastalıktır. Göz muayenesi ile ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Duruma göre verilen ilaçlar doğrultusunda hastalığın ilerlemesi durdurulabilir ancak tamamen bitirilemez.

RENK KÖRLÜĞÜ LENSİ

Renk körlüğü yaşayan hastaların sıkıntısını gidermek amacıyla kullanılan lenstir.

RENK KÖRLÜĞÜ ÇEŞİTLERİ

Renk körlüğü hafif, orta ya da şiddetli şekilde görülebilir.

En bilindik olanları:

Kırmızı-yeşil renk körlüğü: Adı üzerinde kırmızı ya da yeşil renkleri ya da tonlarını göremezler. Bazı durumlarda ise kırmızı rengi kahve ya da sarı gibi görürler yeşiller ise bej rengi görülebilir. Yine bazı durumlarda kırmızı siyah olarak da görülebilir.

Mavi-sarı renk körlüğü: Mavi ya da sarı renklerini ya da tonlarını göremezler. Görseler bile gördükleri farklı ya da başka renklerdir.

Tam renk körlüğü: Böyle kişiler hiçbir rengi göremezler. Genellikle kalıtsal renk körü hastalarında görülen bir durumdur.