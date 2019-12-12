Ülseratif kolit nedir, belirtileri nelerdir? Ülseratif kolit tedavisi var mıdır?

Sindirim sistemi ile ilgili olan bu hastalık direkt olarak bağırsaklarla ilgilidir. Ülseratif kolit belirtileri kendini ishal, karın ağrısı, kilo kaybı gibi şekilde gösterir. Tedavisi bilinmemekle birlikte, tedavi, hastalığın belirti ve semptomlarını büyük ölçüde azaltabilir ve hatta uzun süreli remisyon sağlayabilir. Peki, Ülseratif kolit belirtileri nelerdir? Ülseratif kolit tedavisi var mıdır? İşte detaylar…

ÜLSERATİF KOLİT NEDİR?

Ülseratif kolit sindirim sisteminizde uzun süreli enflamasyona ve ülserlere (yaralara) neden olan enflamatuar bir bağırsak hastalığıdır (IBD). Ülseratif kolit, kalın bağırsak (kolon) ve rektumun en iç astarını etkiler. Belirtiler genellikle aniden ziyade zamanla gelişir. Ülseratif kolit zayıflatıcı olabilir ve bazen hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir

ÜLSERATİF KOLİT BELİRTİLERİ

Ülseratif kolit belirtileri, iltihabın ciddiyetine ve nerede meydana geldiğine bağlı olarak değişebilir. Belirtiler ve semptomlar şunları içerebilir:

İshal, sıklıkla kan veya irin ile

Karın ağrısı ve kramp

Rektal ağrı

Rektal kanama - dışkı ile az miktarda kan geçirerek

Dışkılama aciliyeti

Acil olmasına rağmen dışkılama yetersizliği

Kilo kaybı

yorgunluk

Ateş

Çocuklarda, büyümede başarısızlık

Ülseratif koliti olan çoğu insanda hafif ila orta şiddette semptomlar vardır. Ülseratif kolitin seyri değişebilir, bazı kişilerde uzun süreli remisyon vardır.

ÜLSEROTİF KOLİT TİPLERİ

Doktorlar ülseratif kolitleri sıklıkla yerine göre sınıflandırırlar. Ülseratif kolit tipleri şunlardır:

Ülseratif proktit. Enflamasyon anusa (rektum) en yakın bölgeyle sınırlıdır ve rektal kanama hastalığın tek belirtisi olabilir. Bu ülseratif kolit formu en hafif olma eğilimindedir.

Proctosigmoiditis. Enflamasyon rektum ve sigmoid kolonu (kolonun alt ucu) içerir. Belirti ve semptomlar arasında kanlı ishal, karın krampları ve ağrı ve bunu yapma dürtüsüne rağmen bağırsakları hareket ettirememe sayılabilir.

Sol taraflı kolit. İltihaplanma rektumdan sigmoid ve alçalma kolonuna kadar uzanır. Belirti ve semptomlar arasında kanlı ishal, abdominal kramp ve sol tarafta ağrı ve istenmeyen kilo kaybı sayılabilir.

ÜK ve pankolitte. Pancolitis sıklıkla tüm kolonu etkiler ve şiddetli olabilen kanlı ishal, karın krampları ve ağrı, yorgunluk ve önemli kilo kaybı nedenlerine neden olur.

Akut şiddetli ülseratif kolit. Bu nadir kolit şekli tüm kolonu etkiler ve şiddetli ağrı, bol ishal, kanama, ateş ve yemek yapamamasına neden olur.

ÜLSERATİF KOLİT TEDAVİSİ

Bağırsak alışkanlıklarınızda kalıcı bir değişiklik yaşıyorsanız veya aşağıdaki gibi belirti ve semptomlarınız varsa doktorunuza danışın:

Karın ağrısı

Dışkıda kan

Reçetesiz satılan ilaçlara yanıt vermeyen devam eden ishal

Seni uykudan uyandıran ishal

Bir veya iki günden fazla süren açıklanamayan bir ateş

Ülseratif kolit genellikle ölümcül olmamakla birlikte, bazı durumlarda hayatı tehdit edici komplikasyonlara neden olabilen ciddi bir hastalıktır.

Tedavisi sırasında ülseratif kolit beslenme alışkanlıkları oldukça önemlidir. Bazı hastalar Ülseratif kolit diyeti gibi uygulamalarla kendilerini tedavi edebilir. Ülseratif kolitin bitkisel tedavisi de bir yöntem olarak görülmektedir ancak bu tür hastalıkların direkt doktor gözetiminde ve danışmanlığında yönlendirilmesi gereklidir.

ÜLSERATİF KOLİT BELİRTİLERİ

Ülseratif kolitin kesin nedeni bilinmemektedir. Önceden, diyet ve stresden şüphelenildi, ancak şimdi doktorlar bu faktörlerin ağırlaştığını ancak ülseratif kolite yol açmayacağını biliyorlar.

Muhtemel bir neden, bir bağışıklık sistemi arızasıdır. Bağışıklık sisteminiz istilacı bir virüs veya bakteri ile savaşmaya çalıştığında, anormal bir bağışıklık tepkisi bağışıklık sisteminin de sindirim sistemindeki hücrelere saldırmasına neden olur.

Kalıtım aynı zamanda ülseratif kolitin hastalığa sahip aile bireylerinde daha sık görülmesinde rol oynuyor gibi görünmektedir. Bununla birlikte, ülseratif koliti olan kişilerin çoğunda bu aile öyküsü yoktur.

Risk faktörleri:

Ülseratif kolit, aynı sayıda kadın ve erkeği etkiler. Risk faktörleri şunları içerebilir:

Yaş. Ülseratif kolit genellikle 30 yaşından önce başlar. Ancak, herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir ve bazı insanlar 60 yaşına kadar hastalığı geliştirmeyebilir.

Irk veya etnik köken. Beyazlar hastalık riski en yüksek olmasına rağmen, herhangi bir yarışta ortaya çıkabilir. Aşkenazi Yahudi kökenli iseniz, riskiniz daha da yüksektir.

Aile öyküsü. Ebeveyn, kardeş veya çocuk gibi yakın bir akrabanız varsa hastalığa yakalanma riskiniz daha yüksektir.

ÜLSERATİF KOLİT HASTALIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Ülseratif kolitin olası komplikasyonları şunlardır:

Şiddetli kanama

Kolonda bir delik (delikli kolon)

Şiddetli dehidrasyon

Karaciğer hastalığı (nadir)

Kemik kaybı (osteoporoz)

Cildinize iltihaplanma, eklem ve gözler

Kolon kanseri riskinde artış

Hızla şişen bir kolon (toksik megacolon)

Damarlarda ve atardamarlarda artan kan pıhtılaşması riski

ÜLSERATİF KOLİT AMELİYATI

Kronik ülseratif kolitli olgularda tıbbi tedavide yetersizlik kendini fiziksel ve fizyolojik disfonksiyon ile gösterir. Ameliyat nedenleri içinde ilk sırayı alan bu endikasyon aynı zamanda tarifi en güç olanıdır. Hastalığın kontrol altına alınamamasının en iyi tanımı; hastalığın kendisinden veya tedavi yönteminden kaynaklanan nedenlerle, yaşam kalitesinin şiddetle ve kalıcı olarak olumsuz yönde etkilenmesidir.