Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Ekmekte katkı maddesi olup olmadığını anlamanın tek yöntemi...

Ekmekte katkı maddesi olup olmadığını anlamanın tek yöntemi...

Doğala özdeş ya da yapay olan gıda katkı maddelerinin insan sağlığı açısından tehlikeler oluşturacağına vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Jale Çatak, bu maddelerin ekmeklerde de bulunduğuna dikkat çekti. Çatak, katkı maddesi bulunmayan ekmekleri anlamanın püf noktalarını anlattı. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre katkı maddelerinin kanser oluşumunda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen  Dr. Jale Çatak, ekmekte güzel bir görüntü sağlanması, ağartmak, hacminin artması, hamurun işlenmesinde kolaylık, ömrünü uzatmak ve bayatlamayı geciktirmek, dayanıklılığı artırmak, ucuz olmasını sağlamak gibi sebeplerle katkı maddeleri kullanıldığını söyledi. Peki, ekmekte katkı maddesi olup olmadığını anlamanın yöntemi nedir? İşte ayrıntılar...

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 13.12.2019 13:50 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 14:00
Ekmekte katkı maddesi olup olmadığını anlamanın tek yöntemi...

"EKMEĞE BASINÇ UYGULAYIN"

Beyaz ekmeklerin genellikle içinin boş olduğunu kaydeden Çatak, "Basınç uygulaması ile katkı maddesi olup olmadığını anlayabiliriz. Beyaz ekmeğe basınç uygulandığında çok az bir güç uyguluyoruz ve eski formuna çok yavaş kavuşuyor. Ancak tam tahıllı ekmeğe bunu uyguladığımızda daha zor uygulanıyor ve daha fazla basınç uygulamamız gerekiyor. Tam tahıllı ekmeğe basınç uyguladığımızda çok daha hızlı eski haline geliyor. Bu en temel uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Beyaz ekmeğin iç kısmını koparıp avucumuzla sıktığımızda hamur haline geliyor, bu da bu ekmeklerde katkı maddesi olduğu anlamını taşıyor" ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekmekte katkı maddesi olup olmadığını anlamanın tek yöntemi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN