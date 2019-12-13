Prof. Dr. Canan Karatay'a suç duyurusu

Başkan Bingöl, "Türkiye'de gerçekten kötü ürün yapan, insan sağlığıyla alakalı zararlı olan tüm ürünlere, tüm firmalara biz TÜRES olarak yıllardır karşıyız ve mücadele ediyoruz. Örneğin dükkanı var bir adamın. İyi yapıyorum, insan sağlığına uygun yapıyorum. 7 liraya gayet sağlıklı döner yiyebilirim. Şimdi bu genellemeyi yapınca beni hem aç bırakıyorsun, hem ekmeğimle oynuyorsun. Genelleme yapılabilir mi? Bıktık usandık. Burada Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu var. Gıda ve Tarım Bakanlığı var. Sağlık bakanlığı var. Genelleme yapılmasını asla istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"SEKTÖRÜ HEDEF ALDIĞI KANAATİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Dernek Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Ahmet Küçük de Canan Karatay'ın açıklamalarına değinerek tavuk döner üreticilerini tahkir edici, mesleki faaliyetlerini engelleyici, maddi zarara uğratıcı beyanları söz konusu olduğunu belirterek "Bu beyanların bilimsel bir temeli bulunmamakta. Bunu sürekli tekrar ediyor. Bunu basın yoluyla halk nezdinde karşılık bulabileceğini bilerek kasıtla yapmış olabileceğini mütalaa ediyoruz. Sektörü hedef aldığı kanaatiyle suç duyurusuna bulunduk" dedi.

"AÇIKLAMADAN SONRA SATIŞLAR YÜZDE 30 DÜŞTÜ"

Satışların etkilenip etkilenmediğinin sorulması üzerine Ramazan Bingöl, "Bana gelen veriler açıklamadan sonra en az yüzde 30 düştüğü, sadece tavuk döner değil, diğer dönerciler de etkileniyor" dedi.

"O ZAMAN BÜTÜN KEBAPÇILAR KAPANSIN"

Canan Karatay'ın gezen tavuktan yapılıyorsa yenebileceğini söylediğinin de sorulması üzerine Bingöl, "Bunun karar vericisi Canan Hanım mı? Ya da bilmem hangi profesör mü? O zaman bütün kebapçılar kapansın. Köftede soya var, hangi köftede soya var. Bunu kabul etmiyoruz. O zararlı, bu zararlı. Onu yeme bunu yeme. Ne yiyeceksin" dedi. Avukat Küçük, yapılan açıklamaların tüketicileri, et dönere yönlendirme niteliğinde bir düşünce açıklaması olarak yorumladığını kaydetti.