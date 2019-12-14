B12 eksikliği belirtileri nelerdir? B12 eksikliği neden olur, tedavisi nasıl yapılır?

Hafıza sorunu, unutkanlık, halsizlik gibi belirtileri olan ve bunların eksikliğinde büyük sağlık problemlerine neden olan B12 eksikliği merak ediliyor. Kobalamin adıyla bilinen her yaşta bireyde farklı oranlarda görülebilen bu durum önemli bir durumdur. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak ortaya çıkan B12 eksikliğinin nedenleri arasında yetersiz beslenme, yaş faktörü ya da diyet uygulamaları gibi sebepler bulunuyor. Bu bağlamda; B12 eksikliği neden olur, nasıl geçer? B12 vitamin eksikliği tedavi edilmezse neler olur?

B12 VİTAMİNİ NEDİR?

Vücutta olması gerekenden daha az olduğunda sağlık problemlerine neden olan B12 vitamin eksikliği ciddi bir durumdur. Kimi zaman hastalıklara neden olurken kimi zaman eksikliği sessiz seyir eder. Kobalamin olarak bilinen bu vitamin vücutta alyuvar üretilmesinde önem taşır ve sağlığın korunmasında önemlidir. Sağlıklı ve düzenli beslenme ile bu değerler korunabilir.

B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yaşam tarzındaki bozukluklardan çeşitli hastalıklara kadar birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkması mümkün B12 eksikliğinin belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Unutkanlık

Saç dökülmesi

Halsizlik

Yorgunluk

Üşüme

Kalp çarpıntısı

Ağız yaraları

Cilt kuruluğu

Kilo kaybı

B12 EKSİKLİĞİ NEDENLERİ NELERDİR?

B12 eksikliği nedenleri; yanlış diyet uygulaması, vitamin yönünden zayıf beslenme, yaş faktörü, mide küçültme ameliyatı, hamilelik, bağırsak ya da mide problemleri gibi durumlar başlıcadır.

B12 EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ NASILDIR?

Bu şikayetle doktora başvuran kişilere önce kan testi yapılır. Tanı konursa ve referans aralığında değilse bu durum doktor kontrolünde tedavi edilir. Bu durumda kişide neden B12 eksikliği olduğu araştırılır ve ona göre bir tedavi uygulanır. Ondan sonra ise vitamin ilaçları ya da iğneleri kişilere verilir.

B12 VİTAMİNİ YARARLARI

Sinir hücrelerini korur ve unutkanlık hastalığının önüne geçer. Aynı zamanda ileriki yaşlarda depresyon riskini düşürür. Damar tıkanıklığı ve kalp hastalıklarını önleyici etkisi vardır. En belirgin yararı hafıza güçlendirici olmasıdır

B12 HANGİ GIDALARDA BULUNUR?

En çok hayvansal gıdalarda bulunur. Örneğin; karaciğer, böbrek, et, balık, yumurta ve süt gibi.