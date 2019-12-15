Kış hastalıklarından koruyan 10 besin

BUGÜN NELER OLDU

Hindıstan'ın Times Now sitesi kış mevsiminde vücudu sıcak tutmak ve kış hastalıklarından korunmak için beslenme programına eklenmesi gereken 10 gıdaya yer verdi. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu besinler kışın çok sık yakalanılan hastalıklara karşı vücudu koruyor. Kışın beslenmede ilk sırada darı geliyor. Yağ, protein ve lif bakımından zengin olan darı, demir bakımından oldukça zengin. Ispanak gibi koyu yeşil sebzeler hem kemik sağlığını güçlendiriyor hem de kış mevsiminde sık görülen cilt ve saç problemlerine karşı koruyor. Badem ve ceviz gibi kabuklu kuruyemişler, sadece vücudunuzu sıcak tutmakla kalmıyor sinir sistemi ve kalp sağlığı üzerinde oldukça faydalı. Zengin sağlıklı bileşenlere sahip balıklar ve yumurta ise, bağışıklık sistemin güçlendiriyor. C vitamini deposu turunçgiller de hastalıklara karşı koruyor. Zengin lif ve antioksidan içeren şalgam, enfeksiyonel hastalıkları uzak tutuyor. Tatlı patates, sindirimi artırıp iltihabı azaltıyor. Ayrıca, vücudun sağlıklı çalışması için yeterli sıvı tüketmek gerekiyor. DIŞ HABERLER