Tansiyon düşüklüğü ve yüksekliği belirtileri nelerdir? Tansiyon düzensizliğine ne iyi gelir?

Tansiyon düşüklüğü ve yüksek tansiyon ile ilgili doğru bilinen onlarca yanlış var. Bu nedenle de vatandaşlar sık sık tansiyon yüksekliği belirtileri ve normal tansiyon değerleri ile ilgili araştırma yapıyor. Hipotansiyon olarak da adlandırılan düşük kan basıncı, farklı insanlar için farklı şeyler anlamına gelir. Normal bir kan basıncı okuması tipik olarak 120/80 milimetre civadır (mm Hg), ancak bu aralığın dışındaki rakamlar hala sağlıklı olabilir. Vücudunuz için sağlıklı bir tansiyon okuma tıbbi geçmişinize, yaşınıza ve genel durumunuza dayanmaktadır.

Okuduğunuz 90/60 mm Hg'nin altındaysa ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka semptomlarınız varsa doktorunuz size düşük tansiyon ile tanı koyabilir

Bulanık görüş

karışıklık veya konsantre olmak

baş dönmesi

bayılma

baş dönmesi

mide bulantısı ya da kusma

zayıflık

Hızlı nabız, sığ solunum, soğuk veya nemli cildiniz varsa hemen tıbbi yardım alın. Bu belirtiler, tıbbi bir acil durum olan şoku gösterebilir.

Düşük kan basıncının aşağıdakileri içeren çeşitli nedenleri vardır:

pozisyonda ani değişiklik

anemi

otonom sinir sistemi bozuklukları

kurutma

diyet

yemek yiyor

endokrin hastalıkları

aşırı alerjik reaksiyon (anafilaksi)

aşırı kan kaybı

kalp krizi veya kalp hastalığı

düşük kan şekeri

ilaçlar

gebelik

şiddetli enfeksiyon

stres

tiroid koşulları

güçlü egzersiz

Ne yemeli?

Bazı yiyecek türlerini yemek tansiyonunuzu yükseltmenize yardımcı olabilir. Belirtilerinizi izleyin ve neyin işe yaradığını görmek için düzenli olarak kan basıncınızı ölçün. Tüketmeye çalışın:

Daha fazla sıvı tüketin

Dehidrasyon, başka bir deyişle susuzluk, kan hacmini düşürerek kan basıncının azalmasına neden olur. Kandaki su miktarını yüksek tutmak ve susuz kalmamak özellikle egzersiz yaparken önemlidir.

B-12 vitaminleri yüksek gıdalar. Çok az miktarda B-12 vitamini kansızlığa, bu da düşük tansiyona neden olabilir. B-12'de yüksek olan yiyecekler arasında yumurta, güçlendirilmiş tahıllar ve sığır eti bulunur.

Folat içeriği yüksek yiyecekler tüketin

Daha fazla folat tüketimi, az miktarda B-12 vitamini ile aynı etkiye sahip olabilir. Folat açısından zengin içerikli yiyecekleri tüketilebilir. Bunlar arasında kuşkonmaz, nohut ve karaciğer bulunur.

Tuz. Tuzlu yiyecekler kan basıncını artırabilir. Konserve çorba, tütsülenmiş balık, süzme peynir ve zeytin yemeyi deneyin.

Meyan kökü çayı. Meyan kökü, tuzun vücut üzerindeki etkisini düzenlemeye yardımcı olan hormon olan aldosteron'un etkisini azaltabilir. Meyan kökü çayı içmek, British Medical Journal Trrusted Source'da sunulan bir duruma göre, tansiyon oranını arttırmaya yardımcı olabilir.

Kafein. Kahve ve kafeinli çay, kardiyovasküler sistemi uyararak ve kalp atış hızınızı artırarak geçici olarak kan basıncını artırabilir.

DÜŞÜK TANSİYONA NE İYİ GELİR? DÜŞÜK TANSİYONDAN KAÇINMAK İÇİN İPUÇLARI

Alışveriş listenizden çıkarmanız gereken yiyecekler ve ölçülü olarak tüketmeniz gereken yiyecekler hakkında doktorunuzla veya diyetisyeninizle konuşun. Yardımcı olabilecek günlük davranışları değiştirebileceğiniz yollar var.

TANSİYON DÜZENSİZLİĞİNE NE İYİ GELİR?

Kan basıncınızı yükseltmek için beslenme ile ilgili yapabileceğiniz diğer birkaç değişikliği haberimizde derledik.

TANSİYON NASIL YÜKSELTİLİR?

Küçük öğünleri daha sık yiyin. Büyük öğünler, vücudunuzun daha büyük öğünleri sindirmek için daha çok çalışmasından dolayı kan basıncında daha dramatik düşüşlere neden olabilir. Çok fazla miktarda karbonhidratlı yiyecek, özellikle işlenmiş karbonhidrat yemekten kaçının. Bu besinler hızlı bir şekilde sindirilir ve bu da düşük tansiyona neden olabilir. Daha fazla su için ve alkolü sınırlayın. Dehidrasyon kan basıncını düşürür.

Diyetinizi değiştirmenin yanı sıra, bu yaşam tarzı değişikliklerini yaparak kan basıncınızı da yükseltebilirsiniz:

Yaz aylarında açık havada veya aşırı sıcağında fazla egzersiz yapmayın.

Saunalarda, spa küvetlerinde ve buhar odalarında uzun süre harcamaktan kaçının.

Vücut pozisyonlarını (ayağa kalkma gibi) yavaşça değiştirin.

Uzun süreli yatakta yatmayın

Kanın vücudunuz boyunca hareket etmesine yardımcı olan kompresyon çorapları kullanın.