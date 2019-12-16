İşte beyin sağlığını koruyan gıdalar

ABD'li yayın kuruluşu NBC, zihin
sağlığını korumak için
beslenme programıma
eklenmesi gereken
gıdalara yer
verdi. Bilimsel verilere
dayanarak oluşturulan besin
listesi, Alzheimer ve bunama gibi
hastalıklara karşı koruyor.
Zihinsel bulanıklığı önleyen
ve hafızayı güçlendiren
bu besinleri düzenli bir
şekilde tüketmek, yaşam
boyunca beyin sağlığını
güçlendirerek beynin
daha aktif bir şekilde kullanılmasını
sağlıyor. Beslenmeyle
beynin çalışma kapasitesini
ve bilişsel düşünme becerilerinin
geliştirilebileceğini
belirten uzmanlar bu sayede
yeni şeyler öğrenme ve
detayları kavrama gibi becerilerin
korunduğunu belirtiyor. Zihinsel hastalıklarla
savaşan ve beyin sağlığını koruyan
besinler ise şöyle:
Koyu yeşil yapraklı sebzeler
:
Akdeniz tarzı beslenmenin temel gıdalarından
olan sebzeler, içeriğindeki folik
asit, K vitamini ve lutein gibi bileşenler
sayesinde zihni güçlendiriyor.
Kabuklu yemişler:
Antiinflamatuar
yağlar içeren fındık,
ceviz gibi kuru yemişler, beyni genç
tutmaya yardımcı oluyor. 10 yılı
aşkın süren bir çalışma düzenli olarak
kuru yemiş yiyen kadınların
daha az tüketen kadınlara göre beyin
işleyişinin 2 yıl daha genç olduğunu
gösterdi.
Bakliyat:
Çalışmalara göre,
nohut, fasulye ve yeşil mercimek
gibi bitki temelli proteinler hafıza
ve düşünme becerilerini koruyor.
Uzmanlar, haftada üç kez bakliyat
tüketilmesini öneriyor.
Deniz ürünleri
: Omega-3 yağ
asitleri ve anti-inflamatuar bileşenlere
sahip somon ve sardalya
gibi balıklar zihni hastalıklara
karşı koruyor ve bilişsel sağlığı
arttırıyor.
Saf zeytinyağı
: Kan basıncı,
kan şekeri ve kan akışını düzenleyen
sızma zeytinyağı beyin sağlığını
arttırarak Alzheimer ve
Demans gibi hastalıklarla savaşıyor.
Bitter çikolata
: Vücudu
yaşlandıran oksitleyici maddeleri
engelleyen flavonoid gibi
bileşenlere sahip siyah çikolata,
beyne kan akışı sağlayarak
öğrenme kapasitesini
arttırıyor. Hafızayı
güçlendiriyor.