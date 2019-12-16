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İşte beyin sağlığını koruyan gıdalar

Amerikan NBC televizyonu bilimsel çalışmalara dayanarak hazırladığı dosya haberde beyni koruyan 6 gıdayı anlattı. İşte , Demans (bunama) gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltan besinler

DIŞ HABERLER Sağlık
Giriş Tarihi: 16.12.2019
İşte beyin sağlığını koruyan gıdalar
ABD'li yayın kuruluşu NBC, zihin sağlığını korumak için beslenme programıma eklenmesi gereken gıdalara yer verdi. Bilimsel verilere dayanarak oluşturulan besin listesi, Alzheimer ve bunama gibi hastalıklara karşı koruyor. Zihinsel bulanıklığı önleyen ve hafızayı güçlendiren bu besinleri düzenli bir şekilde tüketmek, yaşam boyunca beyin sağlığını güçlendirerek beynin daha aktif bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Beslenmeyle beynin çalışma kapasitesini ve bilişsel düşünme becerilerinin geliştirilebileceğini belirten uzmanlar bu sayede yeni şeyler öğrenme ve detayları kavrama gibi becerilerin korunduğunu belirtiyor. Zihinsel hastalıklarla savaşan ve beyin sağlığını koruyan besinler ise şöyle:
Koyu yeşil yapraklı sebzeler: Akdeniz tarzı beslenmenin temel gıdalarından olan sebzeler, içeriğindeki folik asit, K vitamini ve lutein gibi bileşenler sayesinde zihni güçlendiriyor.
Kabuklu yemişler: Antiinflamatuar yağlar içeren fındık, ceviz gibi kuru yemişler, beyni genç tutmaya yardımcı oluyor. 10 yılı aşkın süren bir çalışma düzenli olarak kuru yemiş yiyen kadınların daha az tüketen kadınlara göre beyin işleyişinin 2 yıl daha genç olduğunu gösterdi.
Bakliyat: Çalışmalara göre, nohut, fasulye ve yeşil mercimek gibi bitki temelli proteinler hafıza ve düşünme becerilerini koruyor. Uzmanlar, haftada üç kez bakliyat tüketilmesini öneriyor.
Deniz ürünleri: Omega-3 yağ asitleri ve anti-inflamatuar bileşenlere sahip somon ve sardalya gibi balıklar zihni hastalıklara karşı koruyor ve bilişsel sağlığı arttırıyor.
Saf zeytinyağı: Kan basıncı, kan şekeri ve kan akışını düzenleyen sızma zeytinyağı beyin sağlığını arttırarak Alzheimer ve Demans gibi hastalıklarla savaşıyor.
Bitter çikolata: Vücudu yaşlandıran oksitleyici maddeleri engelleyen flavonoid gibi bileşenlere sahip siyah çikolata, beyne kan akışı sağlayarak öğrenme kapasitesini arttırıyor. Hafızayı güçlendiriyor.

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