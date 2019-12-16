İşte beyin sağlığını koruyan gıdalar

BUGÜN NELER OLDU

ABD'li yayın kuruluşu NBC, zihinsağlığını korumak içinbeslenme programımaeklenmesi gerekengıdalara yerverdi. Bilimsel verileredayanarak oluşturulan besinlistesi, Alzheimer ve bunama gibihastalıklara karşı koruyor.Zihinsel bulanıklığı önleyenve hafızayı güçlendirenbu besinleri düzenli birşekilde tüketmek, yaşamboyunca beyin sağlığınıgüçlendirerek beynindaha aktif bir şekilde kullanılmasınısağlıyor. Beslenmeylebeynin çalışma kapasitesinive bilişsel düşünme becerileriningeliştirilebileceğinibelirten uzmanlar bu sayedeyeni şeyler öğrenme vedetayları kavrama gibi becerilerinkorunduğunu belirtiyor. Zihinsel hastalıklarlasavaşan ve beyin sağlığını koruyanbesinler ise şöyle:Akdeniz tarzı beslenmenin temel gıdalarındanolan sebzeler, içeriğindeki folikasit, K vitamini ve lutein gibi bileşenlersayesinde zihni güçlendiriyor.Antiinflamatuaryağlar içeren fındık,ceviz gibi kuru yemişler, beyni gençtutmaya yardımcı oluyor. 10 yılıaşkın süren bir çalışma düzenli olarakkuru yemiş yiyen kadınlarındaha az tüketen kadınlara göre beyinişleyişinin 2 yıl daha genç olduğunugösterdi.Çalışmalara göre,nohut, fasulye ve yeşil mercimekgibi bitki temelli proteinler hafızave düşünme becerilerini koruyor.Uzmanlar, haftada üç kez bakliyattüketilmesini öneriyor.: Omega-3 yağasitleri ve anti-inflamatuar bileşenleresahip somon ve sardalyagibi balıklar zihni hastalıklarakarşı koruyor ve bilişsel sağlığıarttırıyor.: Kan basıncı,kan şekeri ve kan akışını düzenleyensızma zeytinyağı beyin sağlığınıarttırarak Alzheimer veDemans gibi hastalıklarla savaşıyor.: Vücuduyaşlandıran oksitleyici maddeleriengelleyen flavonoid gibibileşenlere sahip siyah çikolata,beyne kan akışı sağlayaraköğrenme kapasitesiniarttırıyor. Hafızayıgüçlendiriyor.