Sarılık hastalığı neden olur, nasıl geçer? Sarılık belirtileri nelerdir?

Cildin ya da göz akının renginin sarı olması sarılık belirtisidir. Bilirubin denilen madde eğer vücutta görevini tam olarak yerine getiremezse sarılık ortaya çıkar, renginin ismini de buradan almıştır. Daha çok bebeklerde gözlemlediğimiz bu durum aslında birden çok hastalığın da belirtisi olabilmektedir. Bu doğrultuda; bebeklerde sarılık nasıl geçer? Sarılığa ne iyi gelir? İşte tüm bilgiler!

SARILIK NEDİR?

Hemoglabin, kana rengini veren maddedir, yani kırmızı renktir. Bilirubin ise sarı renkli maddedir ve eğer vücutta görevini yerine getiremezse sarılık meydana gelir. Karaciğer; bu maddenin vücuttan uzaklaştırılması ile görevli bir organdır. Eğer bu durum sağlanmazsa sarılık ortaya çıkmaktadır ve doğal olarak ciltte, mukozada ve göz içerisinde sarı renkler oluşmaktadır.

BEBEKLERDE SARILIK NEDİR?

Bebeklerdeki sarılık aslında yenidoğan sarılığı olarak adlandırılır. Yenidoğan birçok bebekte sarılık görülmektedir. Bunların birçok nedeni olur. Burada da bilirubin maddesi etken maddedir. Bebekler yeni doğduğunda bu görevi plasentadan alır, sonrasında ise normal seyrine devam eder. Normal seyir olmazsa şayet yenidoğan sarılığı görülür.

BEBEKLERDEKİ SARILIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

1.Uyku halinde artış

2.İdrar renginin değişmesi

3.Emme güçlüğü

4.Kafada başlayıp vücuda yayılması

Bebeklerdeki sarılığın nedeni genel olarak anne sütü ile ilgili bir durumdur. Bu durum yaklaşık 2 ya da 3 ay sürebilmektedir.

SARILIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

1.Kaşıntı

2.Göz içi ve ciltte sarılık

3.Karın ağrısı ve açık renkli dışkı

4.Kilo kaybı ve ateş

SARILIK HASTALIĞI NEDİR?

Farklı nedenlerle ortaya çıkabilen bir durumdur. Ancak halk arasında toplumda Hepatit B hastalığına sarılık denir. Aynı zamanda kan ya da cinsel yolla bulaşabilir. En büyük tahribat karaciğerde ortaya çıkar. Zaten karaciğerde meydana gelen bir rahatsızlıktır. İçerideki virüs bazen kendini belli eder bazen ise etmez. Taşıcıyı hastalar başkasına bulaştırma riski taşımaktadır.

SARILIK TÜRLERİ NELERDİR?

1.Hepatosellüler Sarılık: Karaciğerdeki hasar oluşur. Hasar çeşitli sebeplerden ötürü oluşabilmektedir. İçerideki virüsler sebebi ile hepatosellüler sarılık olarak da adlandırılır. Aşırı alkol tüketimi ya da karaciğer kanseri bu tahribata neden olabilmektedir.

2.Hemolitik Sarılık: Kırmızı kan hücrelerinin normalde çok daha farklı ve hızlı çalışması sonucu oluşur ve bu şekilde meydana gelir.

3.Tıkanma (Obstrüktif) Sarılığı: Safra kanallarındaki tıkanmaya neden olabilecek bir durumu ifade eder. Birçok hastalık nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Şişmiş lenf bezleri de bu kanalda tıkanmaya yol açabilir.

SARILIK TEŞHİSİ NASIL KONULUR?

Kandaki bilirubin miktarının ölçülmesi ile anlaşılır. Burada doktor kontrolü ve yapılan testler gerekli bilgiyi vermektedir.

SARILIK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Sarılığa sebebiyet veren bilirubin seviyeleri uygun ölçüye düşürülür. Bilirubinin vücuttan uzaklaştırılması sarılık tedavisinde çok önemlidir. Burada önemli olan şey; sarılığın altında yatan nedenleri tedavi etmeye dayalıdır.

Sarılık tedavi şekilleri;

1.Hemolitik Sarılık Tedavisi

2.Hepatosellüler Sarılık Tedavisi

3.Tıkanıklık Sarılığı Tedavisi