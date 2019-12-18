Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit nasıl geçer?

Sinüzit hemen hemen herkesin etkilendiği bir rahatsızlıktır. Bu hastalık sinüslerin dolması ile oluşur. En belirgin belirtisi burun tıkanıklığı ve baş ağrısıdır. Sinüs boşluklarını kaplayan mukoza kanalları enfeksiyonlar sebebi ile doluyorsa sinüzit oluşmaktadır. En çok sonbahar ve özellikle de kış mevsiminde görülmektedir. Peki; sinüzit tedavisi nasıl yapılır? Sinüzit nasıl geçer?

SİNÜS NEDİR?

Burun içine açılan kanalların enfeksiyon sebebi ile tıkanması durumu sinüziti oluştur. Bu durumun oluşmasının sebebi de sinüs kanallarının tıkanmasıdır.

SİNÜZİT NASIL OLUŞUR?

Sinüs kanalları bakteriyel ya da mantar gibi enfeksiyonlar sebebi ile tıkanıp iltihaplanıyorsa sinüzit oluşur. 2 haftadan kısa sürerse akut, 2 ile 12 hafta arası sürerse kronik sinüzit olarak adlandırılır. En büyük faktör; bağışıklık sistemi, üst solunum yollarındaki tıkanıklık gibi durumlardır. Aynı zamanda geniz eti, alerjik durumlar da sinüziti tetikleyebilir.

SİNÜZİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

1.Ağız kokusu

2.Burun tıkanıklığı

3.Sarı ya da yeşil akıntı gelmesi

4.Ateş

5.Halsizlik

6.Zonklayıcı bir baş ağrısı

Her baş ağrısı sinüzit olmayacağı gibi aksi bir durum olarak da kabul edilebilir. Bu şikayetlerden bir ya da birden fazlası bulunuyorsa kişi mutlaka doktora görünmeli ve muayene olmalıdır.

SİNÜZİT EN ÇOK HANGİ MEVSİMDE GÖRÜLÜR?

Sinüzit en çok kış aylarında görülür. Ancak soğuk algınlığı hemen hemen her mevsimde olabileceği için sonbahar aylarında da görülme olasılığı bulunur.

SİNÜZİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Sinüzit rahatsızlığı tedaviye iyi yanıt veren hastalıklardandır. İlaç tedavisi bu durumda işe yaramaktadır. Kullanım süresine ve hastanın durumuna göre değişmektedir. Genel olarak belirtiler bir hafta içinde kendiliğinden belirti verirler. Tedavide; burun ve boğaz açıcı sprey, soğuk algınlığı hapları gibi ilaçlar kullanılmaktadır.

Kronik sinüzit tedavisi ise daha uzun bir süreç gerektirir. Cerrahi durumlar da düşünülmektedir. İlaç tedavisine yanıt vermeyen durumlarda ameliyat eğer doktor onay verdiyse kabul görmektedir.

SİNÜZİT NEDENLERİ

Birden fazla ve farklı nedeni vardır. Bunlar;

1.Burun içi eğrilikler

2.Burun eti büyümesi

3.Büyümüş geniz eti

4.Polipler

5.Üst solunum yolları enfeksiyonları

SİNÜZİT BAŞ AĞRISI

Baş ağrısının bilindik en önemli etkenlerinden bir tanesi sinüzittir. Burada etken olan faktörler; başa ve yüz bölgesine vuran ağrı, oksijen yetersizliği, iltihabi durumlardır.

Sinüzit bazen doğuştan bazen ise sonradan ortaya çıkmaktadır. Birden fazla sinüs hastalarında çok sayıda sinüsün hasta olması doğaldır. Bunların yanı sıra ağrı olması da büyük etken taşımaktadır. Aynı zamanda; burun, alın, ağız ve yanak bölgesinde de benzer şikayetler gözlenebilir.

SİNÜZİTTEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Tedavi edilse bile tekrarlayabilen bir hastalık olduğundan tamamen engellenmesi olmaz. Sinüzitten korunmak için uyulması gereken bir takım kurallar vardır. Bunlar;

1.Grip, soğuk algınlığı, nezle gibi durumlarda doktora gitmek

2.Burun kanallarını açık tutmak, doğru ve temiz oksijen alımı

3.Islak saçla dışarı çıkmamak

4.Direkt rüzgara maruz kalmamak

5.Alerji varsa ihmal edilmemesi

6.Burundaki şekil bozukluklarını tedavi ettirmek