Tenya paraziti neden ve nasıl oluşur, belirtileri nelerdir? Tenya parazitinden korunma yolları nelerdir?

Televizyon ekranlarında yeni başlayan dizide karşımıza çıkan bu hastalıkla gündem olan Tenya nedir, belirtileri nelerdir şeklindeki soru internet üzerinde yoğun olarak araştırılmaya başladı. Özellikle çiğ veya az pişmiş etlerde görülen ayrıca da hijyen eksikliği nedeniyle ortaya çıkan bu parazit insan vücuduna bulaştığı takdirde birçok belirti ile kendini gösterir. Peki, Tenya nedir, belirtileri nelerdir? Tenya tedavisi nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler…

TENYA NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Tenyaların en çok bulunduğu ortamlar az pişmiş ya da çiğ etlerdir. Bunların tüketilmesi durumunda tenyalar vücuda bulaşır. Besinlerin türüne bağlı olarak tenyalar da çeşitlilik gösterir. Sığırlardan bulaşan tenya Tenia Saginata, domuzlardan bulaşan tenya Taenia Solium, balıklardan bulaşan tenya ise Diphyllobothrium Latum olarak adlandırılır. Tenyalar, Segment adı verilen boğumlardan oluşmaktadır. Bu boğumların her birinde yumurta üretimi mümkün kılınmaktadır. Dünyanın her yanında oluşma ihtimali mümkün olan hatta sıradan sayılabilecek kadar sık rastlanan bir sağlık problemidir.

TENYA'DAN KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Etlerin yeterli derecede pişirilmesi, tenya larvalarının ve yumurtalarının yok edilmesine neden olmaktadır. Haliyle tenyaların vücuda teması da engellenmektedir. Tenyalardan korunmanın bir diğer yöntemi de hijyene önem vermektir. Tenya yumurtaları ağız yoluyla bulaştığı için özellikle tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra ellerin çok iyi yıkanması gerekmektedir.

TENYA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uykuda salya akıntısı

Karın ağrısı

Boşaltım sorunları

Sebepsiz kilo kaybı

Kandaki eozinofili miktarının artışı

Balık tenyasına sahip bireylerde sebepsiz B12 vitamini eksikliği

Tenyanın psikiyatrik belirtileri

Hezeyan

Halüsinasyon

Obsesif kompulsif bozukluk

TENYA NASIL DÖKÜLÜR?

Tenyaların dökümü için birkaç bitkisel tedavi yöntemi vardır. Ancak bu yöntemler işe yaramazsa kesin çözüm için bir doktora başvurulmalı ve ilaç tedavisine başlanmalıdır. Birçok bireyde tenya tedavisi kısa sürmekte, birkaç doz ilaç ile atlatılabilmektedir. İleri vakalar ise ameliyat gerektirmektedir.