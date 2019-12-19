Mesane kanseri nedir? Mesane kanseri belirtileri ve tedavisi

Mesane kanseri hastalığı oldukça tehlikelidir. Diğer türlerinde olduğu gibi bu kanser türünde de hastalığın metastaz yapmaması büyük önem taşımaktadır. Bu tümörün başka organlara sıçramaması gerektiği anlamına gelir. Mesane kanseri ameliyatı gibi birçok tedavi yöntemi bulunmakla beraber bu hastalıktan kurtulmak adına en önemli etken erken teşhistir. Haberimizde mesane kanseri belirtileri ve tedavisi ile ilgili tüm detaylı bilgiye ulaşabilir aynı zamanda mesane kanseri hakkında bilmeniz gereken her şeyi doğru ve güvenilir şekilde öğrenebilirsiniz…

MESHANE KANSERİ NEDİR?

Tanı konduktan sonra mesane kanseri ne kadar yayıldığına göre sınıflandırılabilir. Eğer kanserli hücreler mesanenin iç yüzeyinde bulunuyorsa, doktorlar onu kas-invaziv olmayan mesane kanseri olarak tanımlamaktadır. Bu en yaygın mesane kanseri türüdür. Çoğu insan bu tür mesane kanseri nedeniyle ölmez. Kanserli hücreler astarın dışına yayıldığında, çevredeki mesane kasına, kas istilacı mesane kanseri denir. Bu daha az yaygındır, ancak vücudun diğer kısımlarına yayılma şansı daha yüksektir. Mesane kanseri vücudun diğer bölgelerine yayılmışsa, ileri veya metastatik mesane kanseri olarak bilinir. Mesane kanseri ölüm riski

Mesane kanseri neden oluşur?

Mesane kanseri vakalarının çoğu, uzun yıllar boyunca mesanenin hücrelerinde anormal değişikliklere neden olan zararlı maddelere maruz kalmaktan kaynaklanıyor gibi görünmektedir. Tütün dumanı yaygın bir nedendir ve mesane kanseri vakalarının üçte birden fazlasının sigaraya neden olduğu tahmin edilmektedir. Daha önce imalatta kullanılan bazı kimyasallarla temas etmenin mesane kanserine neden olduğu bilinmektedir. Ancak bu maddeler o zamandan beri yasaklandı.

Mesane kanseri bulaşıcı mıdır?

Mesane kanseri diğer kanser türlerinde de olduğu gibi kesinlikle bulaşıcı değildir. Kanser hastalığı kişiden kişiye bulaşabilen bir hastalık olmadığı araştırmalar sonucu ortaya çıkmış ve uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır.

Mesane kanseri evreleri nasıl belirlenir?

Mesane kanseri evlereri 3 kriter doğrultusunda kararlaştırılır. Bunlar; Kanserli tümörtün mesane duvarındaki derinliği, tümörün bölgesel olarak yayılıp yayılmadığı ve kanserin akciğer veya karaciğer gibi başka organlara bulaşıp daha doğrusu metastaz yapıp yapmadığıdır. Mesane kanseri son evre belirtileri hastalığın yayılması ve diğer organlara sıçrayarak kişinin vücudunu ele geçirmesi anlamına gelmektedir ki bu yayıldığı bölgeye göre farklı belirtiler gösterir. Bu nedenle net bir belirti söylemek doğru olmayacaktır.

Mesane kanseri ölümcül müdür?

Mesane kanseri diğer tüm kanser türleri gibi oldukça tehlikelidir. Kanser hastalığı için en önemli şey kesinlikle erken teşhis ve doğru tedavidir. Bu nedenle günümüzde neredeyse tüm hastanelerin sadece bu konuya odaklandıkları onkoloji merkezleri bulunmakta ve hastaları en doğru şekilde tedavi edebilmek için çabalamaktadırlar. Kanser hastalığına yakalanan bireylerin psikolojik olarak iyileşmeye inanması tedavi açısında büyük önem taşımaktadır.

MESANE KANSERİ TEDAVİSİ

Kas-invaziv olmayan mesane kanseri vakalarında, mesanenin geri kalanını sağlam bırakırken kanserli hücreleri çıkarmak genellikle mümkündür. Bu, mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TURBT) adı verilen cerrahi bir teknik kullanılarak yapılır. Bunu, kanserin geri dönüş riskini azaltmak için doğrudan mesaneye bir doz kemoterapi ilacı izler.

Nüks riski yüksek olan durumlarda, kanserin geri dönüş riskini azaltmak için mesaneye Bacillus Calmette-Guérin (BCG) olarak bilinen ilaç enjekte edilebilir. Yüksek riskli kas-invaziv olmayan mesane kanseri veya kas-invaziv mesane kanseri tedavisi, sistektomi olarak bilinen bir operasyonda mesanenin cerrahi olarak çıkarılmasını içerebilir.

Çoğu hasta ya cerrahi ya da radyoterapi kürü seçme şansına sahip olacaktır. Mesane çıkarıldığında, idrarınızı toplamak için başka bir yol gerekir. Olası seçenekler arasında karın içinde bir açıklık bulunması, böylece idrarın harici bir torbaya geçirilmesi veya bağırsak bölümünün dışına yeni bir mesane inşa edilmesi sayılabilir. Bu, bir sistektomi ile aynı anda yapılacaktır.

Tüm mesane kanseri tipleri için yapılan tedaviden sonra nüks belirtilerini kontrol etmek için düzenli takip testlerine girersiniz.

Her yıl yaklaşık 10.000 kişiye mesane kanseri teşhisi konuyor.

Bu durum yaşlı erişkinlerde daha sık görülür ve çoğu yeni vaka 60 yaş ve üstü kişilerde teşhis edilir. Mesane kanseri de kadınlarda kadınlarda olduğundan daha yaygındır, çünkü muhtemelen geçmişte erkeklerin imalat sanayinde sigara içme ve çalışma olasılığı daha yüksektir.İdrarınızdaki kan mesane kanserinin en sık görülen belirtisidir.

Bunun için tıbbi isim hematüri olup genellikle ağrısızdır. İdrenizde kan çizgileri görebilirsiniz veya kan idrarınızı kahverengiye çevirebilir. Kan her zaman farkedilmez ve gelip gidebilir.

MESANE KANSERİ BELİRTİLERİ

Daha sık idrara çıkma ihtiyacı

Ani idrar dürtüsü

İdrar yaparken yanma hissi

Mesane kanseri ileri bir aşamaya ulaşır ve yayılmaya başlarsa, semptomlar şunları içerebilir:

Pelvik ağrısı

kemik ağrısı

kasıtsız kilo kaybı

bacakların şişmesi

Ne zaman tıbbi yardım alınmalı

İdrarınızda hiç kan varsa - gelip giderse bile - doktorunuzu ziyaret etmelisiniz, böylece sebep araştırılabilir.

İdrarında kan olması kesinlikle mesane kanseri olduğun anlamına gelmez. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere daha yaygın diğer nedenler vardır:

sistit gibi idrar yolu enfeksiyonu

böbrek enfeksiyonu

böbrek taşı

üretrit

erkeklerde genişlemiş bir prostat bezi

Sigara içmek

Mesane kanseri için sigara içmek en büyük risk faktörüdür. Bunun nedeni tütünün kansere neden olan (kanserojen) kimyasallar içermesidir.

Uzun yıllar sigara içiyorsanız, bu kimyasallar kan dolaşımınıza geçer ve böbrekler tarafından idrarınıza süzülür. Mesane tekrar tekrar bu zararlı kimyasallara maruz kalır, çünkü idrar için bir depo görevi görür. Bu, mesane astarının hücrelerinde değişikliklere neden olabilir, bu da mesane kanserine neden olabilir. Tüm mesane kanseri vakalarının üçte birinden fazlasının sigara kaynaklı olduğu tahmin edilmektedir. Sigara içen kişilerin sigara içmeyenlere göre mesane kanseri gelişme olasılığı 4 kat daha fazla olabilir.

Kimyasallara maruz kalma

Bazı endüstriyel kimyasallara maruz kalmak en büyük ikinci risk faktörüdür. Önceki çalışmalar bunun vakaların yaklaşık% 25'ini oluşturabileceğini tahmin ediyor.

Bazı imalat dışı işler de mesane kanseri riskinin artmasıyla bağlantılı olmuştur. Bunlar, dizel dumanlarında bulunan kimyasallara düzenli olarak maruz kalmaları nedeniyle taksi veya otobüs sürücüleridir.

Mesane kanseri ile bu tür meslekler arasındaki bağlantı, 1950'lerde ve 1960'larda tespit edildi. O zamandan beri kansere neden olan kimyasallara maruz kalma ile ilgili düzenlemeler çok daha sıkı hale getirilmiş ve yukarıda listelenen kimyasalların çoğu yasaklanmıştır.

Bununla birlikte, bu kimyasallar durumun gelişmeye başlamadan önce kimyasallara ilk maruz kalmasından sonra 30 yıl alabildiğinden, halen mesane kanseri vakalarıyla bağlantılıdır.