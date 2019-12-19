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bölümü hangi hastalıklara bakar? Nefroloji bölümüne neden gidilir?

Hastanelerin servisleri, genel olarak böbrek hastalıkları ile ilgilenir. Böbrek hastalıklarının nedenleri, tanı yöntemleri, tedavisi, belirtileri nefroloji bölümünün alanına dahildir. Bununla birlikte normal böbrek fonksiyonlarının incelenmesi, korunması, böbrek nakli gibi çeşitli tıbbi disiplinlere yönelik süreç tarafından yürütülür. Özetle “Nefroloji ne demek?” sorusu böbrek hastalıklarını konu edinen hekimlik dalı olarak yanıt bulur. Konunun detayına inerek “Nefroloji nedir, hangi hastalıklara bakar?” sorusunu detaylı bir şekilde yanıtladık.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:25
Nefroloji bölümü hangi hastalıklara bakar? Nefroloji bölümüne neden gidilir?

Vücudun genel sağlığı açısından oldukça hayati bir öneme sahip olan böbrekler, belin hemen üzerinde, omurganın her iki tarafında karın boşluğunun arkasında yer alır. Şekil olarak fasulyeye benzer. İştahsızlık, kanlı işeme, istemsiz kilo kaybı, mide bulantısı, sık idrara çıkma, nefes darlığı, göz çevresinde şişlik gibi durumlar böbrekler ile ilgili bir problemin söz konusu olduğunun belirtisi olabilir. Bu belirtilerin varlık göstermesi halinde problemin tespiti ve tedavinin planlanması için nefroloji bölümüne gidilir. Peki bu sorunlar hangi hastalıkları doğurur? Nefroloji neye bakar?

NEFROLOJİ NEDİR?

Nefroloji kelimesi Yunanca böbrek anlamına gelen "nefron" kelime ile bilim anlamındaki "logos" kelimesinin birleşiminden oluşur. Tıp literatüründe böbreğin görevlerini, böbrek ile ilgili problemleri, hastalıkları ve bu hastalıkların tedavi yöntemlerini inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır. 6 yıl süren tıp fakültesi eğitiminin üzerine 4 yıllık dahiliye uzmanlığı eğitimi alan doktorlar, dahiliye uzmanı olduktan sonra nefroloji alanında üst dal uzmanlığı eğitimi alır ve neticesi nefroloji uzmanı unvanına sahip olur. Söz konusu üst dal uzmanlığı eğitiminin süresi 3 yıldır.

NEFROLOJİ NEYE BAKAR?

Nefrolojinin hal arasında aşina olunan bir terim olmaması sebebiyle "Nefroloji hangi hastalıklara bakar?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Nefroloji alanının kapsamına giren hastalıklar şu şekildedir:

Nefroloji hangi hastalıklara bakar:

  • Anti-hipertansif ilaçların birden fazla formuna cevap vermeyen hipertansiyon
  • Böbreklerdeki kan damarı ağlarını etki altına alan renal vasküler hastalıklar
  • Uyuşturucu ve toksinlerin böbreklere olan kötü etkisi
  • Renal kan damarı hastalığı
  • Nörojenik mesane
  • Diyabetik nefropati
  • Böbrek nakli
  • Asit baz dengesizlikleri
  • Diyabet ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların böbreklere etkileri
  • Polikistik böbrek hastalıkları
  • İdrarda protein özellikli albümin kaybı
  • Böbrek küçülmesi veya büyümesi
  • Kronik nefrit
  • Böbrek kaynaklı hipertansiyon
  • Alport sendromu
  • Kronik böbrek yetmezli
  • Akut böbrek yetmezliği
  • Diyaliz komplikasyonları
  • Üremi
  • Yüksek tansiyon
  • Şeker hastalıkları
  • Böbrek ve mesane taşları
  • Böbrek kanseri
  • İdrar yolu enfeksiyonu

NEFROLOJİ BÖLÜMÜNE NEDEN GİDİLİR?

Nefroloji bölümüne gitmeyi gerektirecek böbrek hastalıkları belirtileri şu şekilde sıralanır:

  • Kanlı işeme
  • İştahsızlık
  • Hıçkırık
  • Uyku problemleri
  • Ciltte kaşıntı
  • İstemsiz kilo değişimleri
  • İdrar sorunları
  • Eller, ayaklar ve gözlerde şişme
  • Mide bulantısı
  • Karın bölgesinde sürekli ağrı
  • Nefes darlığı

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Nefroloji bölümü hangi hastalıklara bakar? Nefroloji bölümüne neden gidilir?
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