Serebral Palsi nedir? Sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Fiziksel engellilik durumu olarak bilinen hastalık yeni doğan bebeklerde sıkça görülür. Vücudun hareket sistemini etkileyen ve bilinçsiz oluşan rahatsızlığın belirtileri arasında Yavaş, yazma hareketleri, kollara yüklenme, tek başına oturmak veya sürünmek gibi motor becerilerin gelişmesinde gecikmeler yer alabiliyor. Peki Serebral Palsi nedir? Serebral Palsi belirtileri nelerdir? Kimlerde sık görülür?

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi ya da diğer adıyla beyin felci kasların tonusunu, hareketini ve motor becerileri etkileyen bir problemdir. Vücudun koordineli ve amaçlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini engeller. Solunum, mesane ve bağırsak kontrolü, yeme ve konuşma gibi motor becerileri ve kasları içeren diğer vücut fonksiyonlarını da etkileyebilir.

Çoğu durumda, görme, işitme ve dokunma duyusunda da sorunlar vardır. Serebral palsi bir hastalık değildir. Aksine, kas hareketlerini kontrol eden beyin hasarının neden olduğu bir grup belirtidir.

SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zedelenmenin beynin hangi bölgesinde, ne kadar yaygın olduğuna bağlı olarak serebral palsi belirtileri değişiklik gösterilir. Öyle ki, her hastada da aynı şekilde belirti vermez. En sık karşılaşılan serebral palsi belirtileri şöyledir:

Nöbet, zihinsel yetersizlik ve körlük gibi nörolojik problemler

Yuvarlanma, tek başına oturma veya sürünme gibi motor beceri gelişiminde gecikmeler

Konuşma gelişiminde gecikmeler ve konuşma zorluğu

Kaslarda spastisite adı verilen sertlik ve abartılı refleksler

Vücudun bir tarafını tercih etme, örneğin nesneleri hep aynı elle tutma

Ataksi olarak adlandıran kas koordinasyonu zayıflığı

Titreme ve istemsiz hareketler

Kas tonusunda aşırı sertlik ya da gevşeklik gibi değişiklikler

SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Serebral palsi tedavisi kesin olarak mümkün değildir. Zira, oluşmuş beyin hasarı geriye döndürülemez; ancak etkileri en aza çekilebilir. Hastalığın teşhisi genellikle 6-12 aylıkken konur. Nörolojik gelişimin tamamlanmasından sonra beklenilen baş tutma, yürüme gibi hareketlerin olmayışı serebral palsiyi düşündürmelidir. Teşhis muayene ile konmaktadır. Tedavi, klinik tablonun ilerlemesini durdurmaya yöneliktir.

Tedaviler cerrahi ve cerrahi olmayan tedaviler olarak 2 gruba ayrılır. Cerrahi olmayan tedaviler; fizik tedavisi, breys ve ortez kullanımı ve spastisite için uygulanan madikal tedavileri içerir. Serebral palside cerrahi tedaviler 4-5 yaşlarından sonra yapılmaktadır. Bu yöntemler sayesinde serebral palsi'li çocuk yetenek ve becerilerini geliştirebilir, yaşama katılabilir ve yaşam kalitesini büyük ölçüde arttırabilir.

SEREBRAL PALSİ NEDENLERİ NELERDİR?

Annedeki enfeksiyonların bebeğin beyin dokusuna ulaşması, bebek anne rahminde iken gelişen damar tıkanmaları ve beyin kanamaları, serebral palsinin hamilelikteki nedenlerinden bazılarıdır. Serebral palsinin Türkiye'de en sık görülen nedeni ise doğum sırasında 'bebeğin yeterli oksijen alamaması'dır. Mor doğmuş ya da doğum sırasında kordon dolanmış bebekler ile doğar doğmaz ağlayamayan bebeklerin beyin dokularına yeterince oksijen gitmediğinden beyinde hasar oluşuyor. Doğum sonrası yenidoğan dönemindeki sıkıntılar ise menenjit başta olmak üzere, sıklıkla bebeğin geçirdiği enfeksiyonlardır.