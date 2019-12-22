Akciğerleri temizleyen mucize besin...

Her nefesle hücrelere oksijen sağlayan akciğerleri kanserden korunmak için gerekli vitamin, mineral ve antioksidanların besinler yoluyla alınması gerekiyor. Akciğerlerin sağlıklı olması için ilk olarak toksinlerden arınması gerekmektedir. Ciğerlerimizi toksinlerden korumanın birinci yolu eğer sigara ve tütün kullanımı varsa bırakmak, sigara ve tütün kullanımı dışındaki sebeplere bağlı toksin birikimi varsa bunu önlemenin yolu ise besinlerden geçiyor. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, Akciğeri temizleyen besinler konusunda bilgiler verdi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 22.12.2019 14:24Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 14:25
Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.