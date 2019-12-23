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Uzmanlar bu konusunda uyardı! İşte asla çiğ tüketilmemesi gereken 5

Çiğ tüketme akımı (), besinlerin işlem görmeden ve pişirilmeden yenmesinin çok daha sağlıklı olduğunu savunur. Çiğ sebze tüketiminin ve genel sağlığa çok daha faydalı olduğu inanılır. Besinlerin pişirilmesi veya işlem görmesi sonucu besinlerin besin değerlerini yitirdiklerine inanan Raw Foodism takipçilerinde sıkça sorunları ortaya çıkabiliyor. Ancak bazı yiyecekler var ki hiçbir şekilde çiğ tüketime uygun değildir. İşte çiğ tüketmememiz gereken 5 tehlikeli besin...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 09:29
Uzmanlar bu besinler konusunda uyardı! İşte asla çiğ tüketilmemesi gereken 5 besin

BROKOLİ

Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana ailesinin diğer üyeleri lezzet olarak çiğ tüketilebilir sebzelerdendir. Ancak çiğ bir şekilde tüketildiklerinde çok daha fazla şişkinlik hissi verirler. Bu yüzden onları pişirmenizde fayda var.

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Uzmanlar bu besinler konusunda uyardı! İşte asla çiğ tüketilmemesi gereken 5 besin
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