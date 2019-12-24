Hamilelik testi ne zaman ve nasıl yapılır? Adet düzensizliği gebelik test sonucunu etkiler mi?

Günümüz şartlarında hamilelik, doktor tanısına ihtiyaç duymadan saptanabilir hale gelmiştir. Evde uygulanan hamilelik testlerinin mantığı, hamilelik kiti çubuğu ile idrarda Beta hCG hormonunu tespit etmek üzerinedir. Hamilelik ile birlikte yoğun olarak salgılanan bu hormon, evde gebelik testi aracılığıyla tespit edilebilir. Bu hormonun varlığı, hamileliğin habercisidir. Peki hamilelik testi, adet gecikmesinden kaç gün sonra yapılmalı? Kan ve idrarda hamilelik testi arasındaki farklar nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

Her ay adetlerini zamanında gören, adet düzensizliği olmayan kişilerde, Hamilelik testi adet gecikmesini takiben herhangi bir zamanda yapılabilmektedir. Fakat adet düzensizliği yaşayan kadınlarda bunun tarihi ile net bilgi verebilmek kolay değildir. Gebelik materyalinin (embriyo) rahim duvarına yerleşmesinin ardından kanda yükselmeye başlayan ßHCG hormonun varlığı sayesinde kanda ve daha sonraki zamanlarda bu hormonun kandan elimine edilmesinin ardından idrara geçmesi sonrasında ise idrarda gebelik testi pozitifleşmektedir.

İlk olarak kanda yükselmeye başlayan beta hCG hormonu daha sonra idrara da geçerek testlerin idrar kitleriyle de yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Uzun yıllardan beri her iki test de gelişerek hassasiyeti oranı daha yüksek hale gelmiştir. Gebeliğin tespitini doktora gitmeden yüksek doğruluk oranıyla saptanabilir hale getirmiştir. Bu da kadınlar için gebelik tespitini oldukça kolay ve avantajlı hale getirmiştir.

ADET DÜZENSİZLİĞİ TEST SONUÇLARINI ETKİLEYEBİLİR

Adet düzensizliği kadınlarımızda sıklıkla görülmektedir. Hatta bazen kadınlar adet düzensizlikleri yüzünden gebeliğinin farkında olamamaktadır. Özellikle menopoz dönemi öncesi yaşanan adet düzensizlikleri gebelik için oldukça fazla sayıda sürprizlerin yaşandığı bir dönemdir kadınların hayatında. Ayrıca yine yumurtlama tembelliği bulunan ve adetleri düzensiz olup kolay gebe kalamayan kadınlarda yaşamış oldukları bu adet düzensizliklerinden dolayı gebe olduğunun farkına varamamaktadır.

Adet düzensizliği bulunan kadınlarda ise gebelik testi adet gecikmesinden hemen önce veya sonra da pozitif tespit edilebilir. Kanda gebelik testi daha duyarlı olup gebeliğin, adet gecikmesinin hemen ardından gebelik tespitini sağlayabilmekle beraber aynı zamanda idrar kitleriyle yapılan testler bu kadar hassas ve erken dönemde gebeliği saptayamayabilir. Kan vererek yapılan testler bu basamakta daha güvenilirdir.

Çok nadiren de olsa testler gebe olmayan kadınlarda yanlış pozitif sonuçlar verebilir. Yani gebelik durumu olmasa bile bu testler nadiren pozitifmiş gibi sonuç verebilmektedir. Fakat bu sonuçların yapılan kan testleriyle tekrardan teyit edilerek doğru olmadığı tespit edilebilir. Bunun sonrasında kadının üstünde oluşan gereksiz baskı ve psikolojik stres ortadan kolaylıkla kalkabilmektedir.

KAN VE İDRAR TESTİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Daha önce de değindiğimiz gibi gerek idrar örneği gerekse kan testleriyle gebelik testi yapılabilmektedir. İdrar testlerinde çift çizgi görülmesi yani gebelik testinin pozitifliği, yaklaşık olarak adetin görülmesi beklenen tarihten hemen sonrada görülebilmektedir. Fakat beklenen adet tarihinden bir hafta sonrasında daha hassas olarak tespit edilebilmektedir. Bu nedenle eğer idrar kitleri kullanılarak test yapılacak ise adet gecikmesinden 3-7 gün sonra yapılması yaklaşık %90'nın üzerinde bir doğruluk payıyla olumlu sonucun elde edilmesini sağlayacaktır.

Kan verilerek yapılan gebelik testleri ise adet gecikmesini takiben ilk günlerde (1-7 gün) yapılabilmekte ve yüksek doğruluk oranıyla olumlu sonuç verebilmektedir. Gebelik şüphesi olan kadınlarda bu nedenlerle her iki yöntem de gebelik durumunu hassasiyetle saptayabilmektedir. Gebelik şüphesi olan kişilerin, kan verecek zaman ve sağlık kuruluşuna ulaşım gibi durumlarının olmaması durumunda öncelikle daha kolay ulaşılabilen idrar testleriyle gebelik durumunu kontrol etmeleri uygun olacaktır. Bu testin olumsuz olması durumunda ise şüphenin hala devam ediyor olması durumunda kan testi ile teyidin yapılması uygun bir seçenek olacaktır.