Hıjyen takıntınızdan kurtulun!

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Anabilim Dalı Başkanı olan Dr. Ecz. Metin Uyar, 'Mutluluk Doktoru' isimli kitabında, hem ruh, hem de beden sağlığımız için mutluluğun ipuçlarını veriyor. Yeni yılı sağlıkla karşılamak, üzerinizdeki yüklerden kurtulmak, rahatlamak istiyorsanız; işte size işin uzmanından kolaylıkla uygulayabileceğiniz formüller…'Kendin' olmak için dışarıda bir yerde 'ben'i aramanın derdine düşmek anlamsız. Her insan eşsiz, özel, farklı olmayı ister. İşte bu farklılık da aslında kendin olmakla birlikte geliyor.Tuvalete bile yanımızda götürdüğümüz telefonu yemek yerken bırakıp sadece masadaki sohbete odaklanmayı ya da kısa bir yürüyüşe çıkarken yanınıza almamayı, markete giderken cebinize atmayı deneyebilirsiniz.Şükretmeyi sahip olduklarımızın farkına varıp bize kattıkları için müteşekkir hissetmek olarak tanımlarız. Küs olduğumuz bir arkadaşla barışmak için her zaman o kişiyi affetmiş olmak gerekmez. Kin tutmayı bırakmak da barış için yeterlidir.Mutluluk hormonları diye bilinen dopamin ve seratonin gibi nörokimyasalların yarısı bağırsaklarda üretiliyor. Beslenmemizde yapacağımız değişikliklerin sağlayacağı katkıyla ruh halimizi değiştirmemiz mümkün.Ebeveyn olarak hem beden, hem de ruh sağlığı konusunda çocuğunuza faydalı olabilmenizin ilk koşulu; vaktini nasıl geçirdiğinin, neler yiyip içtiğinin, hobilerinin, aktivitelerinin, ruh halindeki değişimlerin farkında olmaktır.Eskiye kıyasla aşırı steril yaşıyoruz. Çocuklarımız yerlerde dolaşmıyor, onları kucağımızda fanuslarda yaşatıyoruz. Tüm bunların etkisiyle bağırsaklarımızdaki bakterilerin dengesini bozduk. Maalesef bu durum çocukların bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına ve ileriki yaşlarında alerjik hastalıklara daha çok yakalanmalarına yol açıyor. Onun sık sık hastalanmasını istemiyorsanız, hijyen takıntınızdan kurtulun.Çocuğunuza hazırlayacağınız sağlıklı yiyecek ve içecekler pekala görsel olarak da cezbedici olabilir. Bir dilim tam buğdaylı tost ekmeğini surat olarak düşünün. Üzerine iki zeytin, işte size gözler. Ağzı da yan yana dizilmiş peynirlerle yapın. İşte eğlenceli bir kahvaltı tabağı...Mektupları sadece sevdiklerinize değil, kendinize de yazabilirsiniz. Hayallerinizi, hayal kırıklıklarınızı, sevginizi, kızgınlığınızı...EVCİL hayvanla birlikte yaşamanın insanların fiziksel ve ruhsal sağlığına etkilerini konu alan çok sayıda araştırma var. Özellikle çocukların bir evcil hayvanla hayatı paylaşması; yaşayan tüm canlılara saygı duymayı öğrenmelerinde, sorumluluk ve emek verme bilinci kazanmalarında, mutlu ederek mutlu olabilmeyi deneyimlemelerinde etkili oluyor.BITKILER, çocukların doğayla kurdukları bağda, çevreyle iletişimlerinde etkili oluyor. Evinizde yetiştireceğiniz çiçekler, balkonunuzdaki saksılar ya da bahçenize diktiğiniz fidanlar çocuğunuzun sorumluluk ve emek bilinci kazanmasına yardımcı olabilir. Hayvanların olduğu gibi bitkilerin de çocukların ruhsal durumlarına olumlu etki yaptığına dair araştırmalar var.