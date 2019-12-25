Baş ağrısının nedenleri

Baş ağrısının toplumda en sık görülen şikâyetlerin başında geldiğine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Ağrı, "Başın ağrıya duyarlı yapılarının fiziksel, kimyasal veya iltihabi olarak etkilenmeleri sonucu baş ağrıları ortaya çıkmaktadır. Baş ağrısı şikayeti olanların oranı toplumda yüzde 90'lara ulaşır. Tüm baş ağrılarının yüzde 90'ını migren ve gerilim tipi baş ağrıları oluştursa da bunun altında başka nedenler de yatabilir. Bu nedenlerden biri de sinüzittir" diye konuştu.