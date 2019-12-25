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Bu diyet 5 günde 3 kilo verdiriyor! İşte vücutta yağ bırakmayan

saymakla bitmiyor. kilo vermek isteyenler için sıkça tercih edilmeye başladı. Limon diyetini uygulayarak vücutta biriken toksinlerden arınıp kilo verebilirsiniz. Metabolizma hızını artıran bu narenciye, vücuttaki fazlalıkları yakmaya yardımcı olacak. Peki nasıl yapılır? İşte bol miktarda içeren limon diyetinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 11:40
Bu diyet 5 günde 3 kilo verdiriyor! İşte vücutta yağ bırakmayan limon diyeti

Güçlü bir antioksidan kaynağı, idrar söktürücü ve yağ yakıcı etkileri sayesinde şifalı bir besin kaynağıdır. Sabahları aç karnına limon suyu içmenin etkilerini artık hepimiz biliyoruz. Şimdi ise limonun başrol olduğu bir diyetten bahsedeceğiz.

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Bu diyet 5 günde 3 kilo verdiriyor! İşte vücutta yağ bırakmayan limon diyeti
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