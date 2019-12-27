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nedir, belirtileri nelerdir? Siroz hastası ne kadar yaşar?

Karaciğer hastalığı olarak bilinen , karaciğerde oluşan hasarın ismidir. Bazen sebebi bilinmez bazen ise çeşitli hastalıklar sebebi ile oluşabilir. Karaciğer böyle durumlarda normal işlevini yerine getiremez. Bu durumda siroz başlangıcı görülür. Tüm karaciğeri olumsuz etkileyen bu durum aynı zamanda bir süre sonra bütün organları da etkilemektedir. Erken dönemde genellikle belirti vermeyen bu hastalık ilerledikçe tahribat da artmış olacak ve durum ciddi boyuta gidecektir. Mutlaka doktor kontrolünde tedavi süreci gerçekleştirilmeli ve ortaya çıkan belirtiler ihmal edilmemelidir. Bu doğrultuda; nelerdir?

Giriş Tarihi: 27.12.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 15:27
Siroz nedir, belirtileri nelerdir? Siroz hastası ne kadar yaşar?

Karaciğer hastalığı olarak bilinen siroz hastalığı tehlikeli bir rahatsızlık olup mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Normal işlevini yerine getiremeyen karaciğerde bir süre sonra çeşitli bozulmalar meydana gelir, bu da siroz başlangıcıdır. Karaciğer gerekli fonksiyonlarını yerine getiremezse karaciğer yetmezliği ortaya çıkar. Kansızlık, kilo kaybı, halsizlik, sarılık gibi belirtileri olan siroz tedavisi nasıl yapılır? Siroz hangi tahlille anlaşılır?

SİROZ NEDİR?

Karaciğer hastalığı olarak bilinen siroz oldukça önemli bir hastalıktır. Yapısal fonksiyonlardaki bozulma sonucu normal işlevini yerine getiremeyen karaciğerde bir süre sonra tahribata yol açan durumlar meydana gelir. Süreç ilerledikçe de kan akışı zorlaşır ve yeni damar yolları oluşur. Bu durum karaciğeri olumsuz etkilediğinden siroz ile birlikte karaciğer yetmezliği ortaya çıkar.

SİROZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Erken dönemde belirti vermeyen siroz ilerleyen dönemlerde tahribat arttığından belirtiler ortaya çıkar. Siroz belirtilerinde artış gözlenebilir. İşte o belirtiler;

  • Kusma ve bulantı
  • Kas kaybı ve kansızlık
  • Kaşıntı ve sarılık
  • Kanın pıhtılaşması ve sinirlilik
  • Bağırsak ve mide sorunları
  • Kilo kaybı ve iştah
  • Halsizlik ve ödem

SİROZ NEDENLERİ NELERDİR?

Siroz nedenleri arasında en bilineni alkol kullanımıdır. Aynı zamanda belli başlı enfeksiyonlardır. Bunların başında Hepatit B ve Hepatit C gibi kronik viral hepatitler gelir. Bazı durumlarda ise sirozun sebebi bilinmemektedir. Sebebi bilinmeyen siroza; kriptojenik siroz denir. Bunlar ise;

  • Safra yollarının iltihaplanması
  • Kalp yetmezliği
  • Uzun süreli ağır ilaç kullanımı
  • Alkol sebebi ile karaciğer yağlanması
  • Bakır ve demir minerallerinin fazla alımı

SİROZ TANISI NASIL KONUR?

Siroz belirtilerinden birkaçı görülüyorsa doktora muayene olunmalı ve gerekli testler yapılmalıdır. Hastanın detaylı hastalık öyküsünün alınması oldukça önemlidir. Hastanın detaylı şekilde kontrolü yapıldıktan sonra gerekli değerlendirmeler doktor kontrolünde yapılır.

SİROZ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Hastalığın ilerleme seviyesine göre; A, B ve C olarak üç seviyeye ayrılır. Daha az zarar gören seviyeler A ve B seviyeleridir. Bu seviyelerde tedavi süreci sağlanabilir ve kaliteli bir yaşam sonucu uzun yıllar yaşama şansı yakalanabilir. C seviyesindeki siroz hastalarında ise durum kritik olmakla birlikte karaciğer nakli gerekebilir. Yine bu durumda hasta doktor ile paralel kontrollerini yaptırmalı ve durumu ihmal etmemelidir.

SİROZ HASTASININ KARNI NEDEN ŞİŞER?

Siroz hastalarının vücutlarında bazı bölgelerde şişkinlik ve ödem gözükmektedir. Bunlardan en bariz olanı karındaki şişkinliktir. Bunun sebebi ise hastanın karnında biriken asit ve su karışımıdır. Bu durumda karın balona benzeyen bir şekilde şişer ve sertleşir. Karındaki damarlar ortaya çıkar ve oldukça gerginleşir.

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Siroz nedir, belirtileri nelerdir? Siroz hastası ne kadar yaşar?
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