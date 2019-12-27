Siroz nedir, belirtileri nelerdir? Siroz hastası ne kadar yaşar?

Karaciğer hastalığı olarak bilinen siroz hastalığı tehlikeli bir rahatsızlık olup mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Normal işlevini yerine getiremeyen karaciğerde bir süre sonra çeşitli bozulmalar meydana gelir, bu da siroz başlangıcıdır. Karaciğer gerekli fonksiyonlarını yerine getiremezse karaciğer yetmezliği ortaya çıkar. Kansızlık, kilo kaybı, halsizlik, sarılık gibi belirtileri olan siroz tedavisi nasıl yapılır? Siroz hangi tahlille anlaşılır?
Karaciğer hastalığı olarak bilinen siroz oldukça önemli bir hastalıktır. Yapısal fonksiyonlardaki bozulma sonucu normal işlevini yerine getiremeyen karaciğerde bir süre sonra tahribata yol açan durumlar meydana gelir. Süreç ilerledikçe de kan akışı zorlaşır ve yeni damar yolları oluşur. Bu durum karaciğeri olumsuz etkilediğinden siroz ile birlikte karaciğer yetmezliği ortaya çıkar.
Erken dönemde belirti vermeyen siroz ilerleyen dönemlerde tahribat arttığından belirtiler ortaya çıkar. Siroz belirtilerinde artış gözlenebilir. İşte o belirtiler;
Siroz nedenleri arasında en bilineni alkol kullanımıdır. Aynı zamanda belli başlı enfeksiyonlardır. Bunların başında Hepatit B ve Hepatit C gibi kronik viral hepatitler gelir. Bazı durumlarda ise sirozun sebebi bilinmemektedir. Sebebi bilinmeyen siroza; kriptojenik siroz denir. Bunlar ise;
Siroz belirtilerinden birkaçı görülüyorsa doktora muayene olunmalı ve gerekli testler yapılmalıdır. Hastanın detaylı hastalık öyküsünün alınması oldukça önemlidir. Hastanın detaylı şekilde kontrolü yapıldıktan sonra gerekli değerlendirmeler doktor kontrolünde yapılır.
Hastalığın ilerleme seviyesine göre; A, B ve C olarak üç seviyeye ayrılır. Daha az zarar gören seviyeler A ve B seviyeleridir. Bu seviyelerde tedavi süreci sağlanabilir ve kaliteli bir yaşam sonucu uzun yıllar yaşama şansı yakalanabilir. C seviyesindeki siroz hastalarında ise durum kritik olmakla birlikte karaciğer nakli gerekebilir. Yine bu durumda hasta doktor ile paralel kontrollerini yaptırmalı ve durumu ihmal etmemelidir.
Siroz hastalarının vücutlarında bazı bölgelerde şişkinlik ve ödem gözükmektedir. Bunlardan en bariz olanı karındaki şişkinliktir. Bunun sebebi ise hastanın karnında biriken asit ve su karışımıdır. Bu durumda karın balona benzeyen bir şekilde şişer ve sertleşir. Karındaki damarlar ortaya çıkar ve oldukça gerginleşir.