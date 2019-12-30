2020’de dışarıda yemek yeme sıklığını azaltın

BUGÜN NELER OLDU

Yapılan çalışmalar, hedef koyanların koymayanlara göre hedeflerine ulaşmada 10 kat daha başarılı olduğunu gösteriyor. Yapılan çalışmalar da, en fazla konulan hedefin ağırlıkla ilgili olduğunu göstermiş. Hatta en fazla konulan 10 hedeften 3 veya 4'ü sağlıkla ve bedenle ilgili. Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman, basit ama sürekli yapıldığında sağlığımızı geliştirecek beslenme ve zinde yaşam hedeflerini anlattı...Herkesin ihtiyacı farklıdır. Bu nedenle herkesin yılda en az bir kez bir beslenme uzmanı ile görüşerek ideal beslenme programını planlaması gerekir. Bu yıl siz de en azından 1-2 kez beslenme danışmanlığı almalısınız.Maslow'un 'İhtiyaçlar Hiyerarşi'sini mutlaka hatırlıyorsunuzdur. En temeldeki ihtiyaçlardan biri de yemektir. Temel ihtiyacını düzgün karşılayamayan bir insan mutlu olamaz. Yeni yılda yemek yerken gerçekten zaman ayırıp dış uyaranlardan uzaklaşarak besinle biraz haşır neşir olmak, şükretmek, yavaşlamak ve hissetmek; hem besinden tat almamızı, hem de porsiyon kontrolü yapmamızı sağlayacak ve bizi yavaşlatacaktır.Artık herkes su içmenin önemini, yavaş yemek yemenin ve bol sebzenin faydalarını biliyor ama sistemsel olarak hayatına ekleyemiyor. Bu yıl günlük en az 2 litre değil de, Ocak ayında her gün 750 ml, Şubat'ta 1 litre gibi ufak ufak hedeflerle gidelim. Hiç tatlı yemeyeceğim değil, 'Haftada bir gün sağlıklı tatlılardan yiyeceğim' de güzel bir hedef olabilir.Son yıllarda mikrobiyota üzerine yapılan çalışmalarda; düzenli egzersiz yapanlarda daha fazla ve çeşitte yararlı mikroorganizma bulunduğu sonucuna varıldı. Hastalıklardan korunmada ve sağlığı geliştirmede hareketli yaşam olmazsa olmaz.Besinlerin artan nüfus karşısındaki yetersizlikleri, tarım alanları ile su kaynaklarının azalması ve karbon ayak izi nedeniyle hayvansal kaynaklarla olan ilişkimizi biraz sınırlandırmakta fayda var. Yeni yıl hedeflerimizden biri de haftada 1-2 gün hiç hayvansal kaynak tüketmemek olabilir. Protein kaynağı olarak kuru baklagillerin ve yağlı tohumların kullanıldığı iki gün, bizler için küçük ama dünya için büyük bir adım olabilir.Eminim evinizde Ege'den gelme sızma zeytinyağı, köy tereyağı, organik yumurta vb. vardır. Ama siz kaç gün evde yemek yiyorsunuz? Besinin kalitesi ve pişirme yöntemi çok çok önemli. Zaten çalışma yaşamında öğle yemeklerini genel olarak dışarıda yiyoruz. En azından akşam yemeklerini evde tercih ederek bir denge sağlayabiliriz. 2020 hedeflerinden biri dışarıda yemek yeme sıklığını haftada bir akşama indirmek olabilir.