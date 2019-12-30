Doğumların yarıdan fazlası sezaryen ile

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Sağlık Örgütü doğumların yüzde 10'a kadar sezaryen yapılması tavsiyesinde bulunurken Hacettepe Üniversitesi'nce yapılan araştırma Türkiye'de bu oranın 5 kat fazla olduğunu ortaya koydu. Sezaryen devlet hastanelerinde yüzde 41'ken, özel hastanelerde yüzde 68. 1993'de yüzde 7 olan sezaryen oranı 1998'de yüzde 14, 2013'te yüzde 48, 2018'de yüzde 52'ye çıktı. Sezaryen yüksek eğitim düzeyine sahip annelerde yüzde 63, yüksek refah düzeyine sahip hanelerdeki annelerde yüzde 68. Sezaryen yüzde 38'le doğu bölgelerde en düşük, yüzde 64'le kuzey bölgesinde en yüksek. Sezaryen kararı doğumların yüzde 38'i için sancılar başlamadan önce yüzde 14'ü için başladıktan sonra verilmiş. Planlanmış sezaryenle karşılaştırıldığında planlanmayan sezaryenlerin yüksek olması doğumların büyük kısmının zorunlu veya gerekli olmadığını ortaya koyuyor.