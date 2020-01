Bu yıl siyah çay yerine yeşil çay tüketin

BUGÜN NELER OLDU

Yeni bir yıl, yeni umutlar, beklentilerle geldi. Yeni yılda geri kalan ömrünüzü uzatmak ve daha çok yeni yıl görebilmek sizin elinizde. Bunun için yapmanız gereken basit önerileri Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayhan Atakan anlattı…Her kaybettiğiniz kiloda tansiyonunuz ve kolesterolünüz düşecek, şeker seviyenizde azalma olacaktır. Sadece yüzde 10'luk bir kilo kaybıyla mucizevi değişimi görecek ve avuç avuç içtiğiniz ilaçlar azaldıkça motivasyonunuz daha da artacaktır. Kilolarınızdan kurtulmak için düzenli egzersiz yapmayı gündelik hayatınızın parçası haline getirin, gün içerisinde her fırsatta daha çok hareket edin. Yağ ve şeker oranı yüksek yiyecekleri atıştırma yapma alışkanlığınızı bırakın. Atıştırmalarınızın badem, ceviz ve fındık gibi kuruyemişlerden ya da meyvelerden olmasına çalışın.Günümüzde stres, kalp ve daha birçok hastalık için en önemli nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Stres altındaysanız kendinizle yüzleşin ve stres kaynağınızı bulun, gerekirse bu konuda bir uzmandan yardım almaktan çekinmeyin. Stresinizi azaltmak için hobiler edinin ya da masaj gibi teknikleri deneyin. Yine düzenli yapılan sporun stresi azalttığını da unutmayın.Kırmızı et tüketiminizi haftada iki ile sınırlandırırken balık tüketiminizi artırın. Balık sevmiyorsanız Omega 3 alabilmek için keten tohumunu ezilmiş şekilde tüketebilirsiniz. Kalp dostu meyveleri tercih edin; yaban mersini, ahududu, böğürtlen, avokado ve çilek gibi meyveler kan basıncını dengelediği gibi damar sağlığını da korur. Lif ve C vitamininden zengin olan turunçgiller gibi meyveler de kan sulandırıcı olup kalp dostudurlar. Kan şekerini dengeleyen, lif ve B grubu vitaminlerden zengin olan baklagillere sofralarınızda daha çok yer vermeye çalışın. Siyah çay tüketimini azaltıp güçlü bir antioksidan ve kanser düşmanı olan yeşil çay tüketimini artırabilirsiniz. Günde 2-3 kez içeceğiniz yeşil çay, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olacaktır.Katı yağlardan tamamen uzaklaşıp sıvı yağlar, özellikle zeytinyağı kullanmakla kalp hastalıkları riskini belirgin şekilde azaltabiliriz. Ancak zeytinyağı tüketimini abartmayıp vücudumuzun günlük alması gerektiğinden daha fazla yağ tüketip kilo almamaya özen göstermeliyiz.Günlük tuz tüketiminizi 5 gram ile sınırlandırın. Su tüketimi, tansiyonunuz düşürmekte ilaçlardan daha etkili olacaktır. Düzenli olarak günde 2 litre kadar su içmeye çalışın.Sigarayı hemen bırakın: Sigara, kalp ve akciğer hastalıklarının yanında birçok kanser türü için de en önemli etkendir. Kan pıhtılaşmasını artıran, damar elastikiyetini ve damarın iç yapısını bozan sigara, günde sadece 1-4 adet içilmesi durumunda dahi kalp krizi riskini iki kat artırır. Özellikle gençler arasında çok yaygınlaşan nargile kullanımı sigaradan daha tehlikeli olup, tütün kullanmasa da bu ortamlarda bulunarak pasif olarak dumana maruz kalan gençlerimizde de neredeyse içenler kadar risk artmaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan elektronik sigaralar da aslında aldatmacadan başka bir şey olmayıp sigara ile aynı riskleri taşımaktadırlar. Ne kadar kullanmış olursanız olun sigarayı bırakmak için geç kalmış sayılmazsanız. Unutmayın; sigarayı bıraktıktan sadece 1 yıl sonra kalp hastalığı riski yarı yarıya azalmakta, 10 yıl sonra da tamamen ortadan kalkmaktadır.