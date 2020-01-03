Çin'de "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısı 44'e yükseldi

Vuhan kenti sağlık komisyonunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, aralık ayından bu yana teşhis edilen bu vakaların 11'inin durumunun kritik olduğu kaydedildi. Açıklamada, hastaların tamamının karantina, bu kişilerle yakın temas içindeki 121 kişinin de gözlem altında olduğu belirtildi. Hastalarda en sık görülen belirtinin ateş olduğu, nefes darlığı ve akciğer enfeksiyonlarının "az sayıda" vakada görüldüğü kaydedildi.

Komisyon, bugüne kadar hastalığın insandan insana bulaşabildiğine dair net bir bulguya rastlanmadığına işaret etti. Hastalığın ülkenin güneyinden gelen deniz ürünlerinin satıldığı bir pazardan bulaştığı ihtimali üzerinde duruluyor. Komisyon, söz konusu deniz ürünleri pazarının dezenfekte edildiğini ve salgınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

HONG KONG'DA "GİZEMLİ HASTALIK" GEÇEN AYDAN BU YANA 5 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Diğer yandan Hong Kong'da sağlık yetkilileri, yakın zaman önce Vuhan'ı ziyaret eden ve ateş, solunum yolu enfeksiyonları veya zatürre belirtileri görülen biri 12, diğeri 41 yaşında iki kişinin hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Bu kişilerin, hastalıkla ilişkilendirilen söz konusu pazara gitmediği ve Vuhan'daki hastalarla doğrudan bağlantısı olup olmadığının da netlik kazanmadığını aktaran yetkililer, Hong Kong'da aralık ayından bu yana toplam 5 kişinin benzer semptomlarla hastaneye yatırıldığını ve bunlardan ikisinin taburcu edildiğini açıkladı.

8 KİŞİYE SORUŞTURMA

Hong Kong basınından Apple Daily gazetesi de Vuhan'da vakanın SARS olduğu yönünde paylaşımda bulunan 8 kişi hakkında toplumu yanlış yönlendirdikleri gerekçesiyle soruşturma açıldığını iddia etmişti. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 8 binden fazla kişide SARS virüsü görülürken bunlardan 775'i hayatını kaybetti. SARS nedeniyle 2003 yılında Çin'de 349, Hong Kong'da 299 kişi yaşamını yitirmişti.