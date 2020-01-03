Hamilelikte ayak şişmesi nasıl giderilir? Hamilelikte ayak şişmesi ne zaman başlar, nasıl geçer?

Hamilelik bütün vücudun dengesini değiştirmektedir. Bütün organları etkilediği gibi en çok etkilenenlerden bir tanesi de doğal olarak hormonlardır. En çok ortaya çıkan belirtilerden bir tanesi de hamilelikte el ve ayak şişmesidir. Vücutta artan sıvı miktarı sebebi ile dokularda bir şişlik yani ödem oluşur. Bu durum hamile kadınların bu dönem içerisinde çok fazla ayakta kalması durumundan kaynaklıdır ve kadınların yüzde 75'inde görülmektedir. Aynı zamanda beslenme problemleri de bu duruma etken olabilmektedir. Peki; hamilelikte ayak şişmesi ve uyuşması nasıl geçer? Hamilelikte ayak şişmesi nasıl iner?
Hamilelik sürecinde en sık karşılaşılan durumlardan bir tanesi; el ve ayak şişmesi, uyuşması, kaşıntı gibi durumlardır. İlk aylarda az görülse de sonraki aylarda bu etkiler fazlaca ortaya çıkmaktadır. Ödem sebebi ile sadece el ve ayaklarda değil vücudun belli başlı yerlerinde de şişkinlikler görülebilmektedir. Bu durum özellikle kişilerde sıkıntı yaratabilir, rahatsızlık verebilir. Hatta ayaklardaki ödem sebebi ile hamile kadınlar ayakkabılarını giymekte zorlanabilir, kaşıntı ya da uyuşma gibi durumlar yaşayabilirler.
Hamilelik süresince ayakta kalmak özellikle çalışan anne adayları için oldukça zordur. Bu durum ayak ve bacakların, bazen ise ellerin şişmesi gibi durumlara sebebiyet verebilmektedir. Vücutta oluşan ödem kişileri zor durumda bırakabilir. Bu zorlukları en aza indirmek için bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu doğrultuda; hamilelikte ayak şişmesi tedavisi;
HAMİLELİKTE AYAK ŞİŞMESİ TEDAVİSİ
Bu durum bazı önlemler alınarak kontrol sağlanabilir. Hamilelikte en çok görülen durumlardan bir tanesi olan ayak şişmesi yani ödem kişiyi zor durumda bırakabileceğinden bu duruma çareler aranmaktadır.
HAMİLELİKTE AYAK ŞİŞMESİ VE KAŞINTI
Hamileliğin zorluklarından bir tanesi de ayak şişmesinin dışında kaşıntıdır. Kaşıntıya prurigo yol açar. Bunlar hamilelikte herhangi bir bölgede görülebilir, doğumdan sonra da sürebilir. Bu duruma sebebiyet veren bağışıklık sistemindeki etkenlerdir. Peki hamilelikte kaşıntıya sebep olacak diğer sebepler nelerdir?
Tedavisi ise; hafif kaşıntı ve şiddetli kaşıntıya göre değişmektedir. Hafif kaşıntı ise kişiler rutinlerini bozmadan buna önlem alabilirler. Örneğin; rahat ve pamuklu giysiler giymek, cildi tahriş etmemek, losyon ve krem kullanmak gibi. Eğer şiddetli kaşıntı var ise mutlaka doktora görünülmeli ve doktor kontrolünde tedavi olunmalıdır.
HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hamilelik belirtilerinden bir tanesi de ayak şişmesidir. Özellikle gebeliğin son zamanlarında bu durum giderek kendini belli eder. Aşağıdaki bağlantı aracılığı ile hamilelik belirtileri ile ilgili bilgileri detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN, KAÇINCI HAFTADA BAŞLAR?