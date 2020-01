İyilik yapmak acıları dindiriyor

BUGÜN NELER OLDU

Çin'in Pekin Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, iyilik yapmanın acıları hafiflettiğini ortaya koydu. Araştırma ekibi, gönüllü olarak başkalarına yardımda bulunan 287 kişinin hikayesini inceledi. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA dergisinde de yayınlanan araştırma, altruizmin (özünden önce başkalarını düşünme) kişinin acılarını dindirmekte etkili olduğunu gösterdi. Araştırmacılar başkalarına gönüllü olarak yardım edenlerin fiziksel ağrılarının azaldığını saptadı.