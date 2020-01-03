Prof.Dr. Arif Verimli'den Canan Karatay'ın açıklamasına sert tepki!

Prof. Dr. Canan Karatay, önceki akşam bir TV programında antidepresanları eleştirdi. Her sözüyle olay olan Karatay, ilaçlarla ilgili şunları söyledi:

KAFAYI DA BOZUYOR

Antidepresan psikolojik hastalıkları tedavi etmiyor. Beyni bozuyor. Serotonin denilen mutluluk hormonunun çoğalması sonucu; kişilik bozukluğu, intiharlar, halüsinasyonlara yol açıyor. Dünya kadar intihar var. Onların hiçbiri incelenmedi. Aldığı ilaçlar neydi hiç söylendi mi? Hepsinin altında bu ilaçlar var. Öldürme ve parçalama hissini artırıyor. Endüstri ürünleri bağırsağı bozduğu için kafayı da bozuyor. İlaçları bırakın.

HASTALARIN VEBALİ ÜZERLERİNEDİR

Takvim'in haberine göre, Psikiyatrist Arif Verimli, Karatay'ın sözlerini şöyle eleştirdi: Bu tipleri izleyip, inanıp, ilacını içmeme kararı alan ve hastalık tablosu bozulup, intihar edebilecek olan tüm hastaların vebali üzerlerinedir ve suç duyurusunda bulunmalıyız...