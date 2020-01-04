Hamilelikte belde sancı neden olur, nasıl geçer? Hamilelikte karın ağrısı nedenleri!

Hamilelikte belde sancı yoğun olarak araştırılıyor. Hamilelik yükünün fazla olması bele ağırlık binmesine ve doğal olarak da ağrı oluşmasına sebebiyet veriyor. Burada en sık karşılaşılan durum bel bölgesindeki kasların gerilmesi ya da tam tersi gevşemesi şeklinde oluyor. Bunlar tek başına olabileceği gibi ikisi aynı anda da oluşabilmektedir. Gebelikte görülen bel ağrısının kilo fazlalığı ve göbek büyümesi ile ilgili olabileceği durumlar kabul edilirken aynı zamanda duruş bozukluğundan kaynaklı oluşan bel çukuru da buna etki etmektedir. Peki; hamilelikte bele vuran sancı nasıl geçer? Hamilelikte belde sancı neden olur? Hamilelikte bebek hangi tarafta durur?
1.Yuvarlak bağ ağrıları: Genellikle kramp tarzı ağrılar olur ve bir süre hareketsiz kalınır. Rahmin iki üst köşesinden başlayarak genital organlara kadar uzanan bağlara verilen isimdir. Rahim büyüdüğü için çeşitli hareket anlarında ağrı oluşabilmektedir.
2.Gaz sancısı ve kabızlık: Progesteron hormonunun artması hamilelikte normal olarak karşılanır. Ancak bu hormonun salgılanması bağırsakları etkiler. Bağırsaklarda bir yavaşlama meydana gelir. Bu durum gaz sancısı ya da kabızlık olarak da ortaya çıkmaktadır. Bu şikayetler kramp ya da ağrıya neden olabilmektedir.
3.Doğuma hazırlık kasılmaları: Vücudun doğuma hazırlandığı anlardır. Burada karında, kasıklarda ve belde bir ağrı oluşmaktadır ve bu doğal karşılanır.
4.Bebeğin büyümesi ve rahim baskısı: Uzun süre oturmak ya da uzun süre ayakta kalmak bu durumu etkileyebilir. Aynı zamanda hormonların etkisi ile leğen kemiğinde oluşan gevşeme de bu duruma sebebiyet verebilir.
Bu durum tamamen değişkenlik gösterir. Geleneksel yollarla kişiler kendilerince tahminler yürütüp çözümler üretse de bu sorunun cevabı hiçbir zaman kesin olarak verilememektedir. Duruma göre bebekler sağ tarafta da sol tarafta da durabilir.