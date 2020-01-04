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İnanılmaz değişim! 245 kilodan 120'ye düştü

'in Kiraz ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki , mide küçültme ameliyatı sonrası sporla birlikte 4 yılda 245 kilodan 120 kiloya düştü.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 4.1.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 12:51
İnanılmaz değişim! 245 kilodan 120'ye düştü

Kiraz'ın Yenimahalle Mahallesi'nde yaşayan Faruk Ege, aşırı kilosu nedeniyle günlük yaşamında sıkıntılar yaşamaya başladı. Güçlükle yürüyen, oturup kalkabilen Faruk Ege, arkadaşları tarafından gezinti gibi aktivitelere de davet edilmemeye başlayınca zayıflamaya karar verdi.

Zayıflamayı kafasına koyan Ege, 4 yıldır önce mide küçültme ameliyatı oldu. Epilepsi hastası Faruk Ege, yürüyüş de yaparak 4 yılda 245 kilodan 120 kiloya düştü. Yarı yarıya küçülen Ege'nin yüzü, artık gülmeye başladı.

Yaşadıklarını anlatan Faruk Ege, "2010 yılında trafik kazası geçirdim. O tarihten sonra kilo almaya başladım ve 245 kiloya kadar çıktım. 2016 yılında mide küçültme ameliyatı oldum. Zayıflama sürecim devam ediyor. Daha da kilo vereceğime inanıyorum" dedi.

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İnanılmaz değişim! 245 kilodan 120'ye düştü
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