Hamilelikte kaşıntı neden olur, ne zaman başlar?

Hamilelik ile beraber birtakım fiziksel ve ruhsal sıkıntılar da baş göstermeye başlıyor. Doğal olarak vücut yapısının sürekli değişim içinde olması kaşıntı gibi problemleri de ortaya çıkarır. Kaşıntılar tek başına problem olmayıp, kızarıklık gibi yan etkileri de olabiliyor. Hamilelik döneminde varlık gösteren kaşıntının sebepleri ve çözümlerini ele aldık.
Kaşıntı nedenlerine bakacak olursak, hamileliğin gelişimi sürecindeki olaylar kaşıntıyı tetiklediği görülmektedir. İşte hamilelikte kaşıntının nedenleri
Hamilelikte sık görülen cilt sorunları hamileliğin ilk aylarından itibaren kendini gösterebilmektedir. Kaşıntı problemleri devam ederek gebeliğin 8. ayından itibaren döküntü sorunlarına yol açar. Göbek çevresinin genişlemesiyle beraber ciltte kaşıntı oranı artar. Göbek bölümünde yer alan çatlaklar da kırmızı şişlikler görülür. Hamilelikte vücutta kaşıntı ve kızarıklık olur mu? Sorusu da bu şekilde yanıt buluyor.
Kadınların hamilelik döneminde en büyük sıkıntılarından biridir, vajinal kaşıntı. Vajinal kaşıntılar genel olarak idrar yolu enfeksiyonu, menopoz ve hamilelik sürecinde ortaya çıkmaktadır. Hamilelikte vajinal kaşıntı ise çok rahatsız edici ve çok ağrılı şekilde kendini göstermektedir. Vajinal akıntıların gebelik sürecinde devam etmesi normalken, vajinal kaşıntıların devam etmesi anormal durum olarak karşımıza çıkar.
İşte bazı sebepleri.
Anne adayları doğal olarak "Hamilelikte vajinal kaşıntı bebeğe zarar verir mi?" sorusu akıllarına takılıyor. Anne adayları hamilelik döneminde bu tarz sorulara takılmamalı. Doğru yöntemlerle kaşıntının geçmelerini sağlamalıdır. Vajinal kaşıntı bebeğe zarar vermeyecektir.
Hamilelikte vajinal kaşıntının tam nedeni bilinmemekte ve çözümü içinde birçok tartışma konusu olmuştur. Hamilelikte vajinal kaşıntı için hangi krem kullanılır? Gibi sorular araştırılıyor. Gebelik hassas ve stresli bir süreç olduğu için doktorlar ilaç önerisinde kesinlikle bulunmamaktadır.
Vajinal bölgenin nemli olmaması, kuru olması önemlidir. Dar ve sıkı giyecekler kaşıntıyı tetikler. İşte uygulayabileceğiniz çözümler...