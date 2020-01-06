Hamilelikte kaşıntı neden olur, ne zaman başlar?

Hamilelik ile beraber birtakım fiziksel ve ruhsal sıkıntılar da baş göstermeye başlıyor. Doğal olarak vücut yapısının sürekli değişim içinde olması kaşıntı gibi problemleri de ortaya çıkarır. Kaşıntılar tek başına problem olmayıp, kızarıklık gibi yan etkileri de olabiliyor. Hamilelik döneminde varlık gösteren kaşıntının sebepleri ve çözümlerini ele aldık.

HAMİLELİKTE KAŞINTI NEDEN OLUR?

Kaşıntı nedenlerine bakacak olursak, hamileliğin gelişimi sürecindeki olaylar kaşıntıyı tetiklediği görülmektedir. İşte hamilelikte kaşıntının nedenleri

Kilo alımı

Karın bölgesinin genişlemesi

Hormonsal değişiklikler

Göğüs şişlikleri

Safra yollarına baskı uygulanması

Stres

Terlemeler

HAMİLELİKTE KAŞINTI NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelikte sık görülen cilt sorunları hamileliğin ilk aylarından itibaren kendini gösterebilmektedir. Kaşıntı problemleri devam ederek gebeliğin 8. ayından itibaren döküntü sorunlarına yol açar. Göbek çevresinin genişlemesiyle beraber ciltte kaşıntı oranı artar. Göbek bölümünde yer alan çatlaklar da kırmızı şişlikler görülür. Hamilelikte vücutta kaşıntı ve kızarıklık olur mu? Sorusu da bu şekilde yanıt buluyor.

HAMİLELİKTE KAŞINTI NASIL GEÇER?

Gün aşırı, ılık ve kısa süreli duşlar alınmalı Cildin nem kapasitesi artırılmalıdır. Bol su, sebze ve meyve tüketilmelidir. ıslak mendil ve antibakteriyel sabunların kullanımı azaltılmalıdır. Kaşınan bir gebeye mutlaka kan testi yapılmalıdır. Terleme sonraları ılık duş alınmalıdır.

HAMİLELİKTE VAJİNAL KAŞINTI NE ZAMAN BAŞLAR?

Kadınların hamilelik döneminde en büyük sıkıntılarından biridir, vajinal kaşıntı. Vajinal kaşıntılar genel olarak idrar yolu enfeksiyonu, menopoz ve hamilelik sürecinde ortaya çıkmaktadır. Hamilelikte vajinal kaşıntı ise çok rahatsız edici ve çok ağrılı şekilde kendini göstermektedir. Vajinal akıntıların gebelik sürecinde devam etmesi normalken, vajinal kaşıntıların devam etmesi anormal durum olarak karşımıza çıkar.

İşte bazı sebepleri.

Bazı cilt hastalıkları vajinal kaşıntı sebebi

Hamilelikte kullanımı asla önerilmeyen vajina spreyleri

İç çamaşırlarının yıkandığı deterjanlar

Mantar enfeksiyonu kaynaklı vajinal kaşıntı

Bakteriyel vajinoz vajinal kaşıntıya sebep

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hamilelikte vajinal kaşıntı sebebi

Stres hamilelikte vajinal kaşıntıya sebebi

Vulva kanseri

Sabunlar

Tuvalet kâğıtları

Anne adayları doğal olarak "Hamilelikte vajinal kaşıntı bebeğe zarar verir mi?" sorusu akıllarına takılıyor. Anne adayları hamilelik döneminde bu tarz sorulara takılmamalı. Doğru yöntemlerle kaşıntının geçmelerini sağlamalıdır. Vajinal kaşıntı bebeğe zarar vermeyecektir.

HAMİLELİKTE VAJİNAL KAŞINTI NASIL GEÇER?

Hamilelikte vajinal kaşıntının tam nedeni bilinmemekte ve çözümü içinde birçok tartışma konusu olmuştur. Hamilelikte vajinal kaşıntı için hangi krem kullanılır? Gibi sorular araştırılıyor. Gebelik hassas ve stresli bir süreç olduğu için doktorlar ilaç önerisinde kesinlikle bulunmamaktadır.

Vajinal bölgenin nemli olmaması, kuru olması önemlidir. Dar ve sıkı giyecekler kaşıntıyı tetikler. İşte uygulayabileceğiniz çözümler...

Cinsel ilişki esnasında korunmalı

Vajina bölgesinde tampon kullanılmamalı

Aşırı şekerli besinlerden uzak durmalı

iç çamaşırları sabun tozu ile yıkamalı

Günde en az iki kez çamaşır değiştirmeli