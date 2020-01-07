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neden olur? Bebek hangi tarafta durur, bebeğin duruşu ile ağrının ilgisi var mı?

Hamilelik ile ilgili birçok konu yoğun olarak araştırılıyor. Çok kapsamlı olan ve merak edilen gebelik döneminin her aşaması ayrı bir detayı barındırıyor. Bunlardan bir tanesi de hamilelikte belde oluşan sancıdır. Gebelikte en çok görülen rahatsızlıklardan bir tanesi olan bel ağrısı hamileliğin son aylarında kendini daha çok belli etmektedir. Zorlu olan sürecin daha da zorlanmaması adına buna çareler arayanlar konu ile ilgili araştırmalarına devam ediyorlar. Hamilelik döneminde görülen bel ağrıları normal karşılanmalıdır. Özellikle beşinci aydan itibaren oluşmaya başlayan ağrılar normal kapsamda kabul edilmektedir. Yaşam kalitesini etkilediğinden mutlaka doktora muayene olunması gerekmektedir. Bu dönemi daha rahat geçirmek için belli başlı şeyler yapılması gerekmektedir. Örneğin; sık sık yürümek, gereğinden fazla kilo almamak, sık sık dinlenmek, yüksek topuklu ayakkabı giymemek gibi. Peki; hamilelikte bele vuran sancı nasıl geçer?

Giriş Tarihi: 7.1.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 15:18
Hamilelikte bel ağrısı neden olur? Bebek hangi tarafta durur, bebeğin duruşu ile ağrının ilgisi var mı?

Hamilelikte belde sancı yoğun olarak araştırılıyor. Hamilelik yükünün fazla olması bele ağırlık binmesine ve doğal olarak da ağrı oluşmasına sebebiyet veriyor. Burada en sık karşılaşılan durum bel bölgesindeki kasların gerilmesi ya da tam tersi gevşemesi şeklinde oluyor. Bunlar tek başına olabileceği gibi ikisi aynı anda da oluşabilmektedir. Gebelikte görülen bel ağrısının kilo fazlalığı ve göbek büyümesi ile ilgili olabileceği durumlar kabul edilirken aynı zamanda duruş bozukluğundan kaynaklı oluşan bel çukuru da buna etki etmektedir. Peki; hamilelikte bele vuran sancı nasıl geçer? Hamilelikte belde sancı neden olur? Hamilelikte bebek hangi tarafta durur?

HAMİLELİKTE BELDE SANCI NEDEN OLUR?

  • Bel bölgesindeki kasların gerilmesi ya da gevşemesi
  • Hormonal etkenler
  • Kilo alımı ve göbeğin büyümesi
  • Duruş bozukluğu
  • Rahimdeki büyüme sebebi ile karın ve sırt kasları arasındaki dengesizlikten oluşan baskı
  • Relaksin, östrojen ve progesteron serum düzeylerindeki artış
  • Çevresel, iş ve psikolojik faktörler
  • Kemiklerdeki D vitamini eksikliği
  • Çeşitli zorlanmalar

HAMİLELİKTE BELDE SANCI NASIL GEÇER?

  • Gereğinden fazla kilo alınmamalı
  • Yeterli vitaminler alınmalı
  • Sık sık yürüyüş yapılmalı
  • Vücut şekli korunmalı
  • Otururken bel yastığı kullanılmalı
  • Kemikleri ve kasları yoracak hareketlerden kaçınılmalı
  • Uzun süre hareketsiz kalınmamalı ya da uzun süre hareket edilmemeli
  • Rahat ayakkabılar tercih edilmeli
  • Solunuma önem verilmeli
  • Çok ve şiddetli ağrı görülürse mutlaka doktora muayene olunmalı

GEBELİKTE KARIN AĞRISI NEDENLERİ

1.Yuvarlak bağ ağrıları: Genellikle kramp tarzı ağrılar olur ve bir süre hareketsiz kalınır. Rahmin iki üst köşesinden başlayarak genital organlara kadar uzanan bağlara verilen isimdir. Rahim büyüdüğü için çeşitli hareket anlarında ağrı oluşabilmektedir.

2.Gaz sancısı ve kabızlık: Progesteron hormonunun artması hamilelikte normal olarak karşılanır. Ancak bu hormonun salgılanması bağırsakları etkiler. Bağırsaklarda bir yavaşlama meydana gelir. Bu durum gaz sancısı ya da kabızlık olarak da ortaya çıkmaktadır. Bu şikayetler kramp ya da ağrıya neden olabilmektedir.

3.Doğuma hazırlık kasılmaları: Vücudun doğuma hazırlandığı anlardır. Burada karında, kasıklarda ve belde bir ağrı oluşmaktadır ve bu doğal karşılanır.

4.Bebeğin büyümesi ve rahim baskısı: Uzun süre oturmak ya da uzun süre ayakta kalmak bu durumu etkileyebilir. Aynı zamanda hormonların etkisi ile leğen kemiğinde oluşan gevşeme de bu duruma sebebiyet verebilir.

HAMİLELİKTE BEBEK HANGİ TARAFTA DURUR?

Bu durum tamamen değişkenlik gösterir. Geleneksel yollarla kişiler kendilerince tahminler yürütüp çözümler üretse de bu sorunun cevabı hiçbir zaman kesin olarak verilememektedir. Duruma göre bebekler sağ tarafta da sol tarafta da durabilir.

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