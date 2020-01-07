Hamilelikte grip bebeği etkiler mi? Hamilelikte grip nasıl geçer? Ne yapılmalı?

Hamilelikte grip tedavisi mümkündür. Dikkat etmemiz gereken en önemli kuralların başında, anne adayları psikolojik olarak da duygusal bir süreçte oldukları için hastalık gibi konularda daha temkinli olmanız gerekliliğidir. Çünkü gribin geçmesi için kendimizi dirençli tutmalıyız. Bu süreç içerisinde bağışıklık sistemi ne kadar kuvvetli olursa, hastalıklara karşı olan direnç de o şekilde artış gösterecektir. Dolayısıyla anne adaylarına verilen ilk tavsiye, vücut sağlıklarını etkilemesi muhtemel beslenme ve benzeri konulara önem göstermeleri gerektiğidir.

GRİP NASIL BULAŞIR?

Grip genel olarak yakın temas ve damlacık geçişleri ile bulaşmakta. Bulaştıktan sonra 1 ila 4 gün arasında kuluçka dönemi olmaktadır. Hastalığın bulaşıcılık süresi 1 ila 5 gün arasındadır. Hastalığın salgın olduğu dönemler, toplu ulaşım araçları, iş ortamları, hastane gibi yerlerde bulaşma riski oldukça yüksektir. Hamilelik sürecinde zorunlu olmadıkça böyle ortamlardan kaçınmak gerekir.

HAMİLELİKTE GRİP BEBEĞİ ETKİLER Mİ?

Gebelikte en dikkat edilen konu elbette karnımızda taşıdığımız bebektir. Hamile kadınlar grip olunca bebeğin de etkileneceğini unutmamalıdır. Hamilelik sırasında gribe bağlı etkenler; hızlı kalp atımı, kalbin pompalamış olduğu kan miktarı, bağışıklık sisteminde fizyolojik etkenler ve oksijen tüketimidir. Hamileliğin son ayında gribe yakalanan anne, doğumdan sonra hastalığını bebeğine geçirmiş olabilir. Bu risk hamileliğin ilk aylarında grip olmak ve bebeğe geçme riskine göre daha yüksektir.

HAMİLELİKTE GRİP OLUNCA NE YAPILMALI?

Hamilelikte grip tedavisi için en etkili yol, aşı olmaktan geçmektedir. Hamilelikte gribe ne iyi gelir? Diyorsanız en hızlı çözüm budur. Aşı olan anneden bebeğe az da olsa antikorlar geçeceği için bebeği de hastalığa karşı korumuş olursunuz. Aşının içinde canlı virüs olmadığı için hamilelikte kullanmasında bir sıkıntı yoktur. Genellikle hamilelikte grip aşısı annenin ikinci ve üçüncü ayda olması önerilir.

HAMİLELİKTE GRİP İÇİN ETKİLİ ÇÖZÜMLER

Antibiyotikten kaçınılmalıdır. (Bakteriyel enfeksiyon hariç)

Kapalı alanlarda fazla kalmamak. Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırmak

Ellerimizi sık sık yıkamalıyız

Uyku önemlidir. Bol dol dinlenmeliyiz.

Bulunduğumuz ortam sıcak olmalı

Hava nemli olmalı, kuru olmamalı

Sıvı tüketimine önem verilmeli

Beslenmeye önem verilmeli

Pastil boğaz ağrısı için iyi gelecektir

Tuzlu su burun tıkanıklığına birebirdir

Kendinizi bırakmamalı, dirençli olmalısınız

HAMİLELİKTE GRİP İÇİN ŞİFALI BİTKİLER

Gripten korunmak ya da geçmesini sağlamak istiyorsanız aşağıdaki bitkisel yöntemleri evinizde deneyebilirsiniz. Şifalı bitkiler sayesinde gripten kurtulabilirsiniz.

Kuru soğan kürü

Zencefil çayı

Grip çayı

Kuşburnu çayı

Narenciye

Ekinezya

Sarımsak

Yoğurt ve kefir

Ada çayı

Balık

Ispanak

Fındık, ceviz ve badem

Nar

Su

Not: Doktorunuza danışarak daha iyi öneriler alabilirsiniz.

HAMİLELİKTE GRİBE İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Dr. İbrahim Saraçoğlu, gripten korunmanın yollarını anlattı. 'Soğan kürü diye benim toplumumuza öğrettiğim bir kür var. Soğan kürünü uygulayanlar gribe yakalanmazlar. Orta boy bir yemeklik soğanın ince kahverengi kabuğunu soyacaksınız; kırmızı soğan olmaz, bunu dörde böleceksiniz 1 buçuk bardak suda 5 dakika kaynatacaksınız. Bunu yudum yudum içeceksiniz. Bir şartımız var, gastrit ve ülser şikâyetinizin olmaması lazım. Bunu 15 gün uyguluyorsunuz; bir öğleden evvel bir de akşam. Mümkün değil, gribe yakalanmazsınız. Doğal bir antibiyotiktir.