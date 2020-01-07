Uzun süre soğuğa maruz kalanlarda vücut ısısı düşer. Bu durum sonucunda ise Hipotermi ortaya çıkmaktadır. Ölüme kadar götüren bu durum oldukça önemli iken vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Vücudun uzun süre boyunca üretebileceğinden daha fazla miktarda ısı kaybetmesi sonucu oluşan bu durum acil bir durumdur ve yaşamsal fonksiyonların durmasına sebebiyet verir. Organların çalışmamasına kadar götürdüğünden hayati risk taşımaktadır. Peki; hipotermi nedir, belirtileri nelerdir? Hipotermi neden olur?

HİPOTERMİ NEDİR?

Hipotermi, vücut ısısının 35 derecenin altına düşmesi sonucu ortaya çıkar. İnsan vücudu normalde 37 derece bir sıcaklığa sahiptir. Eğer bu ısıyı korunmaz hale gelirse, hipotermi hastalığı devreye girer. Hipotermi, genellikle yağmur, rüzgar, kar veya soğuk havaya maruz kalan kişilerde görülür. Özellikle soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde hipotermi sık görülen bir sorundur. Zamanında müdahale edilmeyen kişilerde kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına yol açabilir.

HİPOTERMİ NEDEN OLUR?

Vücut ısısında olağan dışı düşüşe neden olan faktörlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Yetersiz giysi ya da düşük dış ortam sıcaklığı

Soğuk havalarda yetersiz hareket etme

Sıcak havalarda bile suda uzun sürelerle kalmak

Soğuk suya düşmek

Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda: ıslak veya nemli giysiler

Vücutta geniş çaplı yanıklar

Karlı havalarda kaza geçirmek

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler hipoterminin derecesine göre değişkenlik gösterir.

ERKEN BELİRTİ VE İŞARETLER

El ve ayaklarda soğukluk

Cilt renginde solukluk

Titreme

Net olmayan, yavaşlamış konuşma

Seste kısıklık

Yorgunluk

Hafif zihin karışıklığı şeklinde sıralanabilir.

İLERİ HİPOTERMİ BELİRTİLERİ İSE

Vücut hareketlerinde ve koordinasyonunda yavaşlama

Sakarlık

Baş dönmesi

Uyuşukluk

Çevreye ilgisizlik

Kalp hızında yavaşlama

Solunumda yavaşlama

Bilinç bulanıklığı ya da bilinç kaybı

Göz bebeklerinde genişleme ve ışığa tepkisizlik

Solunum ve dolaşımın durması