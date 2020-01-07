Uzun süre soğuğa maruz kalanlarda vücut ısısı düşer. Bu durum sonucunda ise Hipotermi ortaya çıkmaktadır. Ölüme kadar götüren bu durum oldukça önemli iken vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Vücudun uzun süre boyunca üretebileceğinden daha fazla miktarda ısı kaybetmesi sonucu oluşan bu durum acil bir durumdur ve yaşamsal fonksiyonların durmasına sebebiyet verir. Organların çalışmamasına kadar götürdüğünden hayati risk taşımaktadır. Peki; hipotermi nedir, belirtileri nelerdir? Hipotermi neden olur?
Hipotermi, vücut ısısının 35 derecenin altına düşmesi sonucu ortaya çıkar. İnsan vücudu normalde 37 derece bir sıcaklığa sahiptir. Eğer bu ısıyı korunmaz hale gelirse, hipotermi hastalığı devreye girer. Hipotermi, genellikle yağmur, rüzgar, kar veya soğuk havaya maruz kalan kişilerde görülür. Özellikle soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde hipotermi sık görülen bir sorundur. Zamanında müdahale edilmeyen kişilerde kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına yol açabilir.
Vücut ısısında olağan dışı düşüşe neden olan faktörlerden bazıları şöyle sıralanabilir:
Belirtiler hipoterminin derecesine göre değişkenlik gösterir.
ERKEN BELİRTİ VE İŞARETLER
El ve ayaklarda soğukluk
Cilt renginde solukluk
Titreme
Net olmayan, yavaşlamış konuşma
Seste kısıklık
Yorgunluk
Hafif zihin karışıklığı şeklinde sıralanabilir.
İLERİ HİPOTERMİ BELİRTİLERİ İSE
Vücut hareketlerinde ve koordinasyonunda yavaşlama
Sakarlık
Baş dönmesi
Uyuşukluk
Çevreye ilgisizlik
Kalp hızında yavaşlama
Solunumda yavaşlama
Bilinç bulanıklığı ya da bilinç kaybı
Göz bebeklerinde genişleme ve ışığa tepkisizlik
Solunum ve dolaşımın durması