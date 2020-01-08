Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Güney Kore'de "gizemli solunum yolu hastalığı" şüphesi

'de "gizemli solunum yolu hastalığı" şüphesi

'de nedeni henüz belirlenemeyen ve zatürreye benzetilen "gizemli solunum yolu hastalığı" şüphesiyle bir kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

AA Sağlık
Giriş Tarihi: 8.1.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 15:22
Güney Kore'de gizemli solunum yolu hastalığı şüphesi

Yonhap ajansında yer alan habere göre, Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) yaptığı açıklamada geçen ay Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan kentini ziyaret ettiği belirlenen 36 yaşındaki Çinli bir kadının gizemli hastalık belirtileri göstermesi üzerine Dongtan'da hastanede karantinaya alındığını bildirdi. Tedavi altındaki Çinli kadının durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, detaylı testlerin yapılacağı ifade edildi.

VAKA SAYISININ 59'A YÜKSELD

KCDC, ülkeye giriş yapanların sağlık durumlarının daha detaylı incelendiğini belirterek, Vuhan kentini ziyaret edenlerin hijyen konusunda daha dikkatli olmalarını istedi. Çin'de nedeni henüz belirlenemeyen "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısının 59'a yükseldiği açıklanmıştı. Hastalardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

Hastalığın ülkenin güneyinden gelen deniz ürünlerinin satıldığı bir pazardan bulaştığı ihtimali üzerinde duruluyor. Hong Konglu yetkililer de yeni bir zatürre türü olduğu sanılan hastalığın geçen aydan bu yana 15 kişide görüldüğünü duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Güney Kore'de "gizemli solunum yolu hastalığı" şüphesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN