Hamilelikte kasık ağrısı neden olur, ne zaman başlar? Gebelikte sol ve sağ kasık ağrısı

Hamilelikte kasık ağrısı, sıklıkla görülen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Bazen sol tarafta bazen sağ tarafta görülen kasık ağrısı, genellikle ciddi bir soruna işaret etmez. Eğer baş ağrısı ve mide bulantısı gibi nedenlerle görülüyorsa doktora başvurmakta fayda vardır. Peki, kasık ağrısı neden olur ve ne zaman başlar? Sizler için bu konuda detaylı bir rehber hazırladık.

HAMİLELİKTE KASIK AĞRISI NEDEN OLUR, NORMAL Mİ?

Birçok anne adayı için sol ve sağ kasık ağrısı normaldir. Bebeğin büyümesine bağlı olarak vücut da buna ayak uydurmakta ve rahmin büyümesine paralel bir şekilde sancı yaşanmaktadır. Yani, hamilelik sürecinin ilerlemesi ile kasık ağrıları görülmeye başlanır.

GEBELİKTE KASIK AĞRISI NE ZAMAN OLUR?

Bu doğrultuda, anne adaylarının en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de 'Hamilelikte kasık ağrısı ne zaman başlar?' olarak öne çıkıyor. Kasık ağrısı, genellikle hamileliğin ilk haftalarında yaşanır; ancak gebeliğin son dönemlerinde de sancı görülebilir.

HAMİLELİKTE KASIK AĞRISI NEDENLERİ

Genel anlamda hamilelikte kasık ağrısı nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

Yuvarlak bağ (round ligament) ağrıları: Rahmin üst kısmından kasıklara kadar uzanan ve adına yuvarlak bağ dokuları adı verilen yapılar, bebeğin büyüyüp rahmin genişlemesi ile beraber büyür ve gerilmeye başlar. Bu durum da kasıklarda çekme hissine benzer ağrıların oluşmasına neden olur.

Gaz sancısı ve kabızlık: Gebelikte, adına progesteron denilen hormon artış gösterir. Bu da bağırsak hareketlerinde yavaşlamaya sebebiyet verir. Buna bağlı olarak gaz ve kabızlık sorunları baş gösterir. Bağırsaklardaki bu rahatsızlıklar da zaman zaman kasık ağrısı olarak yaşanır.

Doğuma hazırlık kasılmaları: Gebeliğin ilerlemesine bağlı olarak rahim kasılmaları başlar. Vücut, kendisini doğuma hazırlar. Bu da karın, kasıklar ya da belde ağrılara sebebiyet verebilir.

HAMİLELİKTE KASIK AĞRISI CİNSİYETİ BELİRLER Mİ?

Halk arasında 'Kasık ağrısı bebeğin cinsiyetini belirler' söylemi oldukça yaygındır. Bilimsel açıdan buna bakıldığında, hamilelikte kasık ağrıları bebeğin cinsiyetini belirlemez.

GEBELİKTE KASIK AĞRISI DOĞUM BELİRTİSİ MİDİR?

Eğer anne adayı 38. haftayı doldurduysa ve kramp ya da benzeri kasılmalar yaşanıyorsa bu doğum belirtisi olabilir. Rahimde olan kasılmalar, diğer kasıkları da tetikleyebilir ve kasık ağrısı hissi yaşanabilir.

HAMİLELİKTE KASIK AĞRISI NASIL GEÇER?

Hamilelikte kasık ağrısını rahatlatmak için sizi fazla yormadan ve kasıklarınızı esneten yoga hareketlerini yapabilirsiniz. Bunun yanında, kasık bölgenize ılık su kompresi yapabilirsiniz. Öte yandan, size iyi gelen rahat bir pozisyonda derin derin nefes alın.

Bunların akabinde, hamilelikte şiddetli kasık ağrısı yaşıyorsanız ve yukarıdaki yöntemler çare etmiyorsa doktorunuza görünmenizde fayda var.