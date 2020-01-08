Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısını geçiren yiyecekler nelerdir?

Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir sorusu binlerce anne adayı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gebelikte kadınların ilk üç ayında kendini gösteren ve kişiden kişiye şiddeti değişiklik gösteren bu durum kadınların yemek yemelerinde dahi problemler çıkmasında rol oynar. Örneğin bu aylarda kişilerde koku hassasiyeti oluştuğundan her yemeğin kokusu ağır gelebilmektedir. Bu tip problemlerden şikayetçi olan kişiler konu ile ilgili detayları gün içerisinde merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir? İşte hamilelikte mide bulantısına iyi gelen ve neden olanlar ile ilgili tüm detaylar…

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Sabah:

Yataktan kalkmak için kendinize bol zaman tanıyın. Genellikle 06: 00'da kalkarsanız, alarmınızı 5: 00'da ayarlayın. Uyandırır kalmaz karnınıza bir şey koyabilmeniz için yatağınızda bir kraker veya kuru tahıl saklamak iyi bir fikirdir. . Güne başlarken yatağınızdan yavaşça çıkın.

Gün boyunca:

Çok doymak ya da çok aç olmamak için gün boyunca küçük öğünler yiyin. Progesteron, sindirim sisteminizden geçen gıda hızını yavaşlatır. Midenizin çok fazla veya çok boşalmasını önlemek için, yemeklerden 1/2 saat önce veya sonra sıvıları içirin, ancak yemeklerle birlikte içmeyin. Ayrıca, dehidrasyonu önlemek için gün boyunca sıvı içtiğinizden emin olun.

Yapabildiğiniz zaman bol dinlenin. Bu özellikle sabah erken kalkmanız gerektiğinde önemlidir. Ancak, yemekten hemen sonra şekerleme YAPMAYIN çünkü bulantıyı artırabilir.

Bulantıyı daha da kötüleştiren yiyeceklerden veya kokulardan kaçının ve mide bulantısını artırabilecek sıcak yerlerde olmaktan kaçının.

Akşam:

Akşam yemeği için baharatlı, yağlı yiyeceklerden kaçının. Yumuşak ve güçlü bir kokusu olmayan yiyecekler hazırlayın. İlk üç aylık dönem için pişirmekten kaçınmanız gerekebilir.

En önemlisi, erken yatmak! Erken kalkmak ve tekrar tekrar yapmak için enerjiye sahip olmak için dinlenmeniz gerekiyor. Gecenin bir yarısında tuvalete gitmek için uyanırsanız, başucu saklamaktan küçük bir şeyler yemeye çalışın.

MİDE BULANTISI İÇİN ÖNERİLEN YİYECEKLER

Soğuk yiyecekler (sandviçleri, çiğ sebzeleri, salataları listeria'yı önlemek için uygun şekilde hazırlandığında)

Yumuşak gıdalar (tavuk çorbası, et suyu, sade fırınlanmış patates)

Sade sebze veya meyveler

Yemekleri küçük tutun, ancak ihtiyacınız olduğu kadar sık yiyin

B6 vitamini yönünden zengin besinler

Yemek için Önerilen Atıştırmalıklar

Limon (Onları yiyin, emin ya da koklayın.)

Zencefil (zencefilli gazoz, zencefil çayı, tostta zencefil reçeli, zencefil enstantane)

Nane çayı

Kraker

tuzlu kraker

KULLANILABİLECEK BAZI İLAÇLAR

Bu tarz ilaçları kesinlikle doktorunuza danışmadan kullanmayınız!

PregEase: Doğal ürünün sabah bulantısını ve mide ekşimesini hafiflettiği gösterilmiştir. Kolay hamilelik rahatsızlıklarına yardımcı olmak için gösterilen vitaminler, mineraller ve bitkisel bileşenler içeren kapsamlı bir formül içerir.

Lezzetli, çiğnenebilir, portakal aromalı tabletler güvenli ve etkili rahatlama sağlar

Yapay boya, renk veya koruyucu içermeyen, doktor tarafından tasarlanmış, doğal formül

Bulantıyı yatıştırmak için B6, B12 Vitaminleri, kalsiyum karbonat, zencefil ve diğer birçok bileşeni içerir. PregEase hakkında daha fazla bilgi edinin

Preggie Pops: mide bulantısını azalttığı bilinen tatlardaki lolipoplar. (Mevcut lezzetler zencefil, nane, lavanta, ekşi ahududu, ekşi limon ve ekşi mandalina içerir).

Bulantıyı hafifletmenin doğal bir yolu

İlaçsız ve doktor önerilir

Emek için harika

Ağız kuruluğunu hafifletir

Hızlı enerji artışı

Rölyef Bant Cihazı: Hamilelikle ilişkili hafif ila orta derecede bulantı ve kusmanın giderilmesi için sürekli olarak giyilebilen bir cihaz.

B6 Vitamini: B6 Vitamini (50 mg) almanın hamileliğe bağlı mide bulantısına yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Sabah bulantıları için takviyeler ve tedaviler hakkında sağlık uzmanınızla konuşun. Sabah bulantısı o kadar şiddetliyse, sürekli kusuyor ve hiçbir şey tutmuyorsanız, hiperemezis gravidarum olma olasılığı hakkında sağlık uzmanınıza danışın.

Mide bulantısı neden olur ve nasıl geçer?

Hamilelikte mide bulantısı sebepleri arasında hormonlar bulunur. Özellikle de gebelik döneminde artış gösteren hormonlar mide bulantısına yol açmaktadır. İkiz bebek bekleyen anne adaylarında B-HCG hormonu daha da fazla artış gösterir bu nedenle ikiz bebek hamileliği yaşayan kişilerde tek bebek bekleyenlere göre gebelikte aşırı mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri görülür.

Hamilelikte mide bulantısı şikayetleri genel olarak üçüncü ay sonrasında hafifleyerek sona erer bu da haftalık hesaba vurulduğunda 12-14 haftalara tekabül etmektedir. Yani hamileliğin 5. ayında mide bulantısı sıkça rastlanan bir durum değildir.

Mide hassasiyetine ne iyi gelir?

Mide bulantı şikayetlerinin fazla olduğu dönemlerde hafif ve yağsız yiyecekler tüketilmelidir. Midede şişkinliğe neden olmayan içecek ve yiyeceklerin tüketilmesine dikkat edilmelidir. Haşlanmış patates, makarna ve pirinç pilavı bulantı şikayetlerine çözüm olabilir. Zencefil çayı içmek bulantıları hafifletebilir. Yoğurt ve peynir tüketmek de faydalı olabilir. Sabah bulantıları için ise leblebi, tuzlu kraker ve bisküvi yenmesi iyi bir çözüm olabilir.