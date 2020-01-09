Adet gününe göre hamilelik hesaplama: Son adet gününe göre gebelik hesabı nasıl yapılır?

"Hamile miyim?" sorusunun yanıtını regl gecikmesi yaşayan her kadın kendine sormaktadır. Bebek bekleyen ya da isteyenler için adet gününe göre hamilelik hesaplama takvimi vardır. Ancak burada önemli olan kriter; adet gününün son günü değil, son adet tarihinin ilk gününden itibaren hesaplamanın yapılması gerektiğidir. Doktora gitmeden önce evde kendi yöntemleri ile bunu öğrenmek isteyen kadınlar arama motorlarına konuya yönelik araştırmalar yapıyorlar. Bu bağlamda; adet gününe göre hamilelik hesaplama nasıl yapılır? Son adet gününe göre hamilelik hesaplama!

ADET GÜNÜNE GÖRE HAMİLELİK HESAPLAMA

Adet tarihinin gecikmesi gebe olup olmama durumunu etkilemektedir. Eğer belli bir süre adet gecikmesi yaşanıyorsa ilk akıllara gelen konu hamile olup olmadığı durumudur. Bu durumu öğrenmek isteyen kadınlar gebelik hesaplama işlemleri yapıyorlar. Bu durumda; annenin son adet tarihinin ilk gününden itibaren hesaplama yapılması en doğrusu olacaktır. Hamileliğin kesin tarihi bilinmediği için adet gününün son gününden itibaren değil, son adet tarihinin ilk gününden itibaren hesaplama yapılır ki bu durum bebeğin kaç haftalık olduğunu da ölçmek amaçlı kullanılır.

SON ADET GÜNÜNE GÖRE HAMİLELİK HESAPLAMA

Son adet gününe göre hamilelik hesaplama şu şekilde yapılır;

Adet döneminin ilk gününden itibaren 40 hafta kadar olan süreç baz alınır. Bu tahmini bir hesaplama olup kesin sonuç vermez.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anne adayları gebeliğin ilk haftalarından itibaren son haftaya kadar çeşitli belirtiler ile karşı karşıya kalabilir. Bu belirtiler arasında hamileliğin ilk ve en belirgin belirtisi olarak görülen adet gecikmesi yaşanması halinde ilk olarak akla "Hamile miyim?" sorusu gelse de farklı sağlık problemleri ile de karşı karşıya kalınabilir. İşte hamilelik belirtilerinden bazıları;

Adet gecikmesi

Göğüslerin hassaslaşması

Meme uçların hassasiyet

Baş dönmesi ve bayılma

Mide bulantısı ve kusma

Halsizlik ev yorgunluk

Aşerme

Koku hassasiyeti

Sırt ve bel ağrısı ile birlikte karın bölgesinde şişkinlik

Vajinal akıntı

Yerleşme kanaması

Dış gebelik

Meme uçlarının koyu bir renk alması

Vücut sıcaklığının yükselmesi

