Evde hamilelik testi nasıl yapılır? Geleneksel evde gebelik testi tarifleri

Gebelik, çoğu zaman planlı, kimi zaman ise plansız olarak ortaya çıkar. Kişinin hamile olup olmadığını anlamak için bir doktor kontrolü yeterli olabileceği gibi eczanelerden kolaylık satın alınıp uygulanan gebelik testleri de sonuç verir. Bazı ani durumlarda ise eczane yahut doktor kontrolünü beklemeksizin sonucu öğrenmek gerekebilir. Bu noktada da geleneksel yöntemler öne çıkar. Eski kocakarı yöntemleri olarak da değerlendirilen bu yöntemler ile hamileliğinize dair ipuçlarını yakalayabilirsiniz. Peki, evde hamilelik testi nasıl yapılır, sonuçları ne zaman bellir? Sizler için hazırladığımız haberimizden, eski usul yollarla evde hamilelik testi yapmak hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

EVDE HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILMALI?

Hamileliğin ilk belirtileri, girilen cinsel ilişkinin ardından geciken adet ve akabinde oluşan mide bulantılarıdır. Tam bu noktada, 'Evde hamilelik testi ne zaman yapılmalıdır?' sorusunun cevabı da burada yatmaktadır. Eğer bu belirtiler ortaya çıkıyorsa, evde yapılan hamilelik testi için en doğru zamandır.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE EVDE HAMİLELİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Evde hamilelik testi yapanlar unutmamalıdır ki, gebe olunup olunmadığını öğrenmenin en kesin yolu kan ve idrar tahlilidir. Aşağıda yer alan yöntemler geleneksel yollar olmakla beraber; hamilelik olunup olunmaması hakkında kesin sonuç vermez.

ÇAMAŞIR SUYUYLA EVDE GEBELİK TESTİ

Malzemeler :

3 yemek kaşığı çamaşır suyu

Plastik kap

Yapılışı :

Plastik kaba 3 yemek kaşığı çamaşır suyu koyulur. İdrar, çamaşır suyunun bulunduğu kaba eklenir. Eğer köpük oluşursa sonuç pozitif, oluşmuyorsa negatiftir.

ŞEKERLE EVDE HAMİLELİK TESTİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı şeker

Plastik kap

Yapılışı:

İdrar, plastik bir kapta toplanır. Bir diğer kaba da 1 yemek kaşığı kadar şeker ilave edilir. Daha sonra idrar, şeker koyulan kabın içerisine boşaltılır. 2-3 dakika beklenir. Eğer şeker konulduğu gibi duruyorsa sonuç pozitif, şeker idrara karıştıysa sonuç negatiftir. Eski dönemlerde bu yöntemin sabah kalkar kalkmaz uygulanması tercih ediliyordu.

İDRAR BEKLETME İLE EVDE GEBELİK TESTİ

Sabah kalkar kalkmaz idrar bir kavanozun içine yapılır. 24 saat boyunca düz bir zeminde, dokunmadan bekletilir. Bu sürenin ardından idrarın yüzeyi kontrol edilir. İdrarın üstünde beyaz, ince bir tabaka olduysa olumsuz; aynı görünüyorsa olumludur.

DİŞ MACUNU İLE EVDE GEBELİK TESTİ

Malzemeler

Diş macunu

Plastik küçük kap

Yapılışı:

Plastik kabın içerisine beyaz renkte diş macunu sıkılır. Daha sonra, idrar o kaba ilave edilir. Eğer diş macunu köpüklenir ya da rengi maviye dönüşürse sonuç pozitif, rengi sabit kalır ise olumsuzdur.