Hamilelikte kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığa iyi gelen yiyecekler

Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde de rahmin rektuma baskı uygulaması kabızlığın en etkili sebeplerinden biri. Kabızlık beraberinde hamile anne adaylarında; karın ağrısı, şişlik ve kanama şeklinde şikâyetlere neden oluyor. Dolayısıyla hamilelik döneminde kabızlık belirtilerini gözlemleyerek bu probleme önceden önlem almak, problemin ortaya çıkması halinde ise gerekli tedbirleri alarak önemli bir sorun teşkil etmesinin önüne geçmek gerekiyor.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Başlıca kabızlık belirtilerine bakacak olursak:

Sert dışkının olması

Çok az tuvalete çıkma isteği

Dışkılamada çok zorlanmak

Karın ağrısı

Boşaltım gerçekleşmediği için aşırı stres

Şişlik

Kabızlık hamilelik belirtisi mi? Sorusu da anne adayı olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Kabızlık hamilelik belirtisi olmadığını söylemek isteriz.

HAMİLELİKTE KABIZLIK NASIL GEÇER?

Hamilelik öncesi kullanılan multivitamin ilaçlarında yüksek derecede demir vardır. Demirin fazlalığı kabızlık yapacağı için doktorunuzla görüşerek demir dengesini koruyun. Yemekten sonra bağırsaklar harekete geçer. Yemeklerden sonra tuvalete çıkmayı deneyin. Spor önemlidir. Vücudumuzu hareket ettirerek bağırsakların çalışmasını hızlandırabilirsiniz. Bol miktarda sıvı tüketilmeli. Sabahları uyandığınızda bir bardak ılık su için. Yüksek lif içeren besinler tüketmelisiniz. Fasulye, meyve ve sebzeler vb. Kabızlık problemi için bu yiyeceklerden uzak durun! Kabızlığa etki eden gıdalar vardır. Hamilelik döneminde de bazı gıdalara dikkat edilmezse hamilelik sürecini zorlaştırabilir. İşte kabızlıkta etkisi olduğu bilinen yiyecekler: Muz, makarna, süt tüketiminin artması, Fast food yiyecekler, pirinç lapası, pilav

HAMİLELİKTE KABIZLIĞA NE İYİ GELİR? İYİ GELEN YİYECEKLER

Hamilelikte kabızlık için zeytinyağı kullanılır mı? Zeytinyağı ve diğer yiyecekleri araştırdık. Hamilelikte kabızlığa iyi gelen yiyecekleri sizler için hazırladık:

Zeytin

Zeytinyağı

Kekik

Lifli gıdalar

Beyaz et

Keten tohumu

Su

Kayısı

İncir

Erik

Mürdüm eriği

Avokado

Pancar

Pırasa

Kabak

Kızılcık

Kereviz

Üzüm

Kabızlık ilaçlarını doktora başvurmadan almayın. Hamilelikte kabızlık bebeğe zarar verir mi? Bazı kabızlık ilaçları karnın kasılmasını tetiklediği için gebelikte sizi susuz bırakabilmektedir. Bu da bebek için tehlike oluşturabilir.

HAMİLELİKTE KABIZLIĞA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Hamilelikte kabızlığa anında çözüm ya da hamilelikte kabızlığa kesin çözüm gibi öneriler arayan anne adayları var. Hamilelik döneminde birçok hormonsal bozukluklar olduğu gibi bağırsaklarla da ilgili pek çok sorunla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan birisi de kabızlık, kabızlık tuvalete çıkamama sorunudur. Bu sorun hamilelik dönemine denk geldiği zaman anne adaylarına büyük sıkıntı yaratır. Eğer sizde birer anne adayıysanız ve hamileliğim rahat geçsin istiyorsanız önerilerimizi dikkate alın. İşte kabızlığa iyi gelen öneriler…

Sağlıklı beslenmek önemli hamilelik döneminde kabızlık sorunu çekmek istemiyorsanız, pişmemiş meyveler ve sebzeler tüketmeniz gerekir. Hamileyim diye her şeyi yerim kafasından çıkılmalı, sağlıklı yiyecekler tüketilmeli, öğün atlatılmamalı ve az yemek sık öğün tarzında kendimizi alıştırmalıyız. Kuru meyvelerden hazırlayabileceğiniz şekersiz komposto ile bağırsaklarınızın daha rahat çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. Hamilelikle bitki çaylarından uzak durmanız gerekir. Bitki çayları bağırsakların düzenli çalışmasına engel olmakta lütfen dikkat! Tahıllı besinler, yulaf ezmesi, buğday kepeği gibi lifli gıdalar hamilelikte kabızlık sorunu çekenler için her zaman bir alternatiftir. Kuru baklagilleri tüketmekte hamilelik döneminde oldukça faydalı bir seçim olacaktır. Eğer doğal çözümler arıyorsanız kırmızı erik tüketilebilir. Bol su tüketmek herkes için oldukça sağlıklı hamilelik döneminde de su tüketimini azaltmayın. Hamilelik döneminde egzersiz hareketleri ve yürüyüş yapmanız sizler için oldukça etkili bir yöntemdir. metabolizmayı düzenler. Kabızlığa engel olur. Ama fiziksel aktiviteleri doktor kontrolünde yapmanız gerekmektedir.